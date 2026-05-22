Nuevo León capacita a jóvenes emprendedores rumbo al Mundial

Como parte de las acciones estratégicas de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Economía de Nuevo León llevó a cabo el encuentro “Ponte Nuevo, Ponte Mundial – Jóvenes Emprendedores”, una jornada diseñada para catapultar el talento, la innovación y el espíritu empresarial de las nuevas generaciones ante el histórico evento deportivo.

El evento congregó a más de 200 estudiantes, jóvenes emprendedores y especialistas interesados en tecnología, innovación y creación de negocios, consolidándose como un espacio clave para la vinculación económica del estado.

Una alianza por el desarrollo económico

La iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre tres instituciones clave:

La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.

La Secretaría de Inversión y Desarrollo Económico del Municipio de Guadalupe.

El Instituto Tecnológico de Nuevo León.

Esta colaboración forma parte de la estrategia transversal “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, cuyo objetivo central es preparar tanto a la ciudadanía como al sector productivo para capitalizar la derrama económica y las oportunidades globales que traerá consigo la justa mundialista.

Herramientas para competir en un entorno global

La inauguración estuvo a cargo de Betsabé Rocha, secretaria de Economía del Estado, quien dio inicio a una jornada intensiva de conferencias, dinámicas de networking y actividades enfocadas en el desarrollo empresarial.