Nuevo León capacita a jóvenes emprendedores rumbo al Mundial
El evento congregó a más de 200 estudiantes, jóvenes emprendedores y especialistas interesados en tecnología, innovación y creación de negocios
- 22
-
Mayo
2026
Como parte de las acciones estratégicas de preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Secretaría de Economía de Nuevo León llevó a cabo el encuentro “Ponte Nuevo, Ponte Mundial – Jóvenes Emprendedores”, una jornada diseñada para catapultar el talento, la innovación y el espíritu empresarial de las nuevas generaciones ante el histórico evento deportivo.
El evento congregó a más de 200 estudiantes, jóvenes emprendedores y especialistas interesados en tecnología, innovación y creación de negocios, consolidándose como un espacio clave para la vinculación económica del estado.
Una alianza por el desarrollo económico
La iniciativa es el resultado de un esfuerzo conjunto entre tres instituciones clave:
La Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.
La Secretaría de Inversión y Desarrollo Económico del Municipio de Guadalupe.
El Instituto Tecnológico de Nuevo León.
Esta colaboración forma parte de la estrategia transversal “Ponte Nuevo, Ponte Mundial”, cuyo objetivo central es preparar tanto a la ciudadanía como al sector productivo para capitalizar la derrama económica y las oportunidades globales que traerá consigo la justa mundialista.
Herramientas para competir en un entorno global
La inauguración estuvo a cargo de Betsabé Rocha, secretaria de Economía del Estado, quien dio inicio a una jornada intensiva de conferencias, dinámicas de networking y actividades enfocadas en el desarrollo empresarial.
“El objetivo es acercar herramientas y experiencias que permitan a las y los jóvenes fortalecer sus proyectos y prepararse para competir en un entorno global”, destacaron las autoridades durante el evento.
El programa académico y empresarial contó con la participación de:
Carlos Serna (Subsecretario de Desarrollo Económico): Compartió perspectivas sobre las ventanas de oportunidad económica e innovación que se abrirán de cara al 2026.
Carlos Garza (Director de Economía Social): Expuso estrategias de emprendimiento colectivo y desarrollo social alineadas al impacto del torneo.
Vinculación y visión de futuro
A través de la Dirección de Competencia y Competitividad, el Gobierno del Estado continuará promoviendo la vinculación directa entre estudiantes, emprendedores e instituciones. Con esto, se busca cimentar una cultura de colaboración y desarrollo de proyectos innovadores que respondan a las nuevas dinámicas económicas, tecnológicas y turísticas que Nuevo León experimentará en los próximos meses.
Con estos espacios de capacitación, el estado reafirma su compromiso de integrar a la juventud en los sectores de alto crecimiento, asegurando que el legado del Mundial de Futbol 2026 trascienda más allá de las canchas.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas