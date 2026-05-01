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Julio Berdegué renuncia a la Secretaría de Agricultura

A través de redes sociales, el extitular dio a conocer que ya tiene sustituto. Será Columba López quien tome este cargo

  • 01
  • Mayo
    2026

Julio Berdegué anunció este viernes que deja la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, por lo cual será sustituido por Columba López.

A través de redes sociales, el extitular de la dependencia agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum, el formar parte de su gabinete.

"Querida Presidenta Claudia Sheinbaum: 

Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales."

Sin embargo, en otra publicación dio a conocer que será Columba López quien lo sustituya.

"Felicito a la compañera Columba López, por su nombramiento como secretaria de Agricultura.

Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo."

Secretaría de Agricultura ratifica la salida de Berdegué por nuevas tareas

Por su parte, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural aseguró que este movimiento se debe a que Berdegué apoyará en temas internacionales del campo, debido a su experiencia internacional

En el comunicado se ratifica la sustitución, además de detallar la experiencia de López Gutiérrez en temas agronómicos.

"La Ingeniera Columba Jazmín López Gutiérrez fue designada como la nueva titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en sustitución del Doctor Julio Berdegué Sacristán, quien continuará apoyando al Gobierno de México asesorando y coordinando temas internacionales del campo y otras tareas estratégicas."

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La dependencia federal aseguró que la mandataria federal fue la encargada de darle la nueva asignación a Berdegué sobre coordinar asuntos agroalimentarios y otras tareas estratégicas, frente al marco de la revisión del T-MEC.

"A partir de hoy, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encomendó al Dr. Berdegué ser responsable de asesorar y coordinar los asuntos agroalimentarios internacionales y otras tareas estratégicas del Gobierno de México. Desde esta posición, trabajará, entre otros temas, en la protección de los intereses del campo mexicano frente a Estados Unidos y Canadá, en el marco de la revisión del T-MEC."

 


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