Descarta Sheinbaum pacto con Trump por entrega de 37 criminales

Tras el traslado de 37 personas vinculadas a organizaciones criminales a Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la acción haya sido resultado de una negociación directa con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante su conferencia matutina, la mandataria aclaró que la entrega no fue producto de una llamada ni de un acuerdo político, sino parte de los mecanismos de cooperación bilateral que existen entre ambos países.

“No, es algo que viene de los grupos del entendimiento bilateral y en este caso fue a solicitud del Departamento de Justicia de los Estados Unidos”, afirmó.

Decisión tomada por seguridad nacional

Sheinbaum subrayó que la determinación se analizó en el Consejo Nacional de Seguridad y respondió, ante todo, a criterios de conveniencia y seguridad para México.

“Es una decisión soberana. Lo primero que se analiza es la conveniencia para México, en términos de seguridad nacional y seguridad pública”, señaló.

Enfatizó que, aunque existe coordinación con Estados Unidos, ninguna acción se ejecuta de manera automática ni bajo presión externa.

“Se pone primero a México por encima de todo, aunque pidan lo que tengan que pedir”, sostuvo.

“No es para quedar bien”: Sheinbaum

Además, la titular del Poder Ejecutivo federal rechazó versiones que sugieren que la entrega buscaba mejorar la relación política con Washington.

“No es que lo pidan y ahí va. Eso es lo que se anda diciendo, que se entregó para quedar bien. No es así”, afirmó.

Explicó que cada caso fue revisado de manera individual, evaluando perfiles y riesgos para el país.

“Es una relación de colaboración, sí, pero la decisión se toma a partir de las consideraciones soberanas de México”, puntualizó.

Operación conforme a la ley

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el traslado se realizó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud formal del Departmento de Justicia de Estados Unidos, con la garantía de que no se solicitará la pena de muerte contra las personas entregadas.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch, y contó con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Las 37 personas fueron trasladadas desde centros penitenciarios mexicanos a Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego, a bordo de siete aeronaves oficiales.

Esta mañana el @GabSeguridadMX trasladó a Estados Unidos a 37 operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza real para la seguridad del país.

La acción se ejecutó conforme a la Ley de Seguridad Nacional y bajo mecanismos de cooperación bilateral, con pleno… pic.twitter.com/rBqfVvIIDZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) January 20, 2026

¿Quiénes fueron entregados?

Entre los trasladados destacan líderes y operadores clave de diversas organizaciones criminales:

Ricardo González Sauceda , “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, enviado a San Antonio, Texas.

, “El Ricky”, líder regional del Cártel del Noreste, enviado a San Antonio, Texas. Pedro Inzunza Noriega , “El Señor de la Silla”, vinculado a los Beltrán Leyva, trasladado a San Diego.

, “El Señor de la Silla”, vinculado a los Beltrán Leyva, trasladado a San Diego. Armando Gómez Núñez, “Delta 1”, líder de Los Deltas, grupo afín al CJNG, enviado a Washington.

“Delta 1”, líder de Los Deltas, grupo afín al CJNG, enviado a Washington. Daniel Alfredo Blanco Joo, “El Cubano”, operador del Cártel del Pacífico y objetivo prioritario del FBI, trasladado a Houston.

También fue entregada María del Rosario Navarro Sánchez, “La Señora”, la única mujer del grupo, señalada como operadora logística y proveedora de armas del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Van 92 criminales entregados en esta administración

Con esta acción, suman 92 criminales de alto impacto trasladados a Estados Unidos durante la actual administración federal. Se trata del tercer traslado, y el de mayor número hasta ahora.

Comentarios