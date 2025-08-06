Cerrar X
EH_UNA_FOTO_b01cfa5a13
Nacional

Descarta Sheinbaum ruptura en Morena rumbo a 2027

Claudia Sheinbaum descartó una disputa interna en Morena tras los comentarios de Ricardo Monreal sobre posibles tensiones por las reformas electorales

  • 06
  • Agosto
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó este miércoles que exista una disputa interna en Morena, luego de que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, advirtiera que las reformas impulsadas por el Ejecutivo podrían generar tensiones al interior del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del legislador morenista, a lo que respondió que no existe ninguna fractura ni división actual en el movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Monreal advierte posible competencia interna

Las declaraciones de Monreal surgieron tras la designación de Pablo Gómez como responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, decisión que, en su opinión, marca el inicio de una etapa de competencia dentro de Morena.

“Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable”, expresó el diputado en redes sociales, al tiempo que hizo un llamado a los integrantes del partido a preservar la unidad.

“No hay una disputa interna”: Sheinbaum

Sheinbaum fue enfática al restar dramatismo a las declaraciones de Monreal, afirmando que el mensaje del legislador no era una advertencia de fractura, sino una invitación a reforzar la cohesión dentro del movimiento.

“No hay una disputa interna. Lo que él dice es que hay que cuidarnos para evitar que la haya”, declaró.

Recalcó que ni las políticas ni las reformas en curso han generado divisiones en el partido y destacó que Morena tiene una visión de largo plazo.

Afirmó también que su gobierno y el movimiento de la 4T seguirán trabajando por el consenso y la unidad.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, coincidió con Monreal en que la unidad debe ser una prioridad para los integrantes de Morena, especialmente de cara al proceso electoral de 2027, sin embargo reiteró que actualmente no existen diferencias significativas.

“No creo que nadie dentro del movimiento esté apostando por la división. Va para largo”, puntualizó.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Ofrece_EUA_recompensa_por_informacion_y_capturar_a_Nicolas_Maduro_d1a69aff7c
Ofrece EUA recompensa por información y capturar a Nicolás Maduro
Decomisan_900_kilos_de_droga_y_armas_tras_operativo_en_Chiapas_090987fc9c
Decomisan 900 kilos de droga tras operativo en Chiapas
publicidad

Últimas Noticias

Realizara_Mexico_simulacro_con_alerta_movil_en_septiembre_e25a865cef
Realizará México simulacro con alerta móvil en septiembre
Abren_inscripciones_para_Jovenes_Construyendo_el_Futuro_5e6559a691
Abren inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro
Whats_App_Image_2025_08_07_at_4_58_11_PM_7fd2169362
Instalan Comisión Estatal de Desarrollo Social en el estado
publicidad

Más Vistas

estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
Captura_de_pantalla_2025_08_05_185945_3aed661ba9
Apagón en Buenos Aires deja casi 60,000 personas sin luz
publicidad
×