Descarta Sheinbaum ruptura en Morena rumbo a 2027

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó este miércoles que exista una disputa interna en Morena, luego de que Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, advirtiera que las reformas impulsadas por el Ejecutivo podrían generar tensiones al interior del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del legislador morenista, a lo que respondió que no existe ninguna fractura ni división actual en el movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

Monreal advierte posible competencia interna

Las declaraciones de Monreal surgieron tras la designación de Pablo Gómez como responsable de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, decisión que, en su opinión, marca el inicio de una etapa de competencia dentro de Morena.

“Será una etapa muy importante de disputa interna insalvable”, expresó el diputado en redes sociales, al tiempo que hizo un llamado a los integrantes del partido a preservar la unidad.

“No hay una disputa interna”: Sheinbaum

Sheinbaum fue enfática al restar dramatismo a las declaraciones de Monreal, afirmando que el mensaje del legislador no era una advertencia de fractura, sino una invitación a reforzar la cohesión dentro del movimiento.

“No hay una disputa interna. Lo que él dice es que hay que cuidarnos para evitar que la haya”, declaró.

Recalcó que ni las políticas ni las reformas en curso han generado divisiones en el partido y destacó que Morena tiene una visión de largo plazo.

Afirmó también que su gobierno y el movimiento de la 4T seguirán trabajando por el consenso y la unidad.

Por otra parte, la titular del Poder Ejecutivo federal, coincidió con Monreal en que la unidad debe ser una prioridad para los integrantes de Morena, especialmente de cara al proceso electoral de 2027, sin embargo reiteró que actualmente no existen diferencias significativas.

“No creo que nadie dentro del movimiento esté apostando por la división. Va para largo”, puntualizó.

Comentarios