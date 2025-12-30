Podcast
Tamaulipas

Protección Civil auxilia a hombre en situación de calle: Victoria

Ante el frente frío 25, Protección Civil de Ciudad Victoria brindó cobija, bebida caliente y atención médica a Leopoldo Alfaro, hombre en situación de calle

  • 30
  • Diciembre
    2025

Ante las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 25, elementos de Protección Civil del municipio de Victoria brindaron apoyo a Leopoldo Alfaro López, un hombre de 54 años que se encuentra en situación de calle y deambulaba por la ciudad soportando el intenso frío.

El apoyo se otorgó luego de que vecinos de la colonia Tamaulipas alertaran a las autoridades sobre la condición vulnerable del hombre, quien, pese a mencionar que cuenta con familia, permanece sin un hogar fijo.

Durante el contacto con los rescatistas, Leopoldo reconoció las dificultades que enfrentaba para sobrellevar el clima frío y la falta de abrigo y alimento.

“Más o menos, no puedo ni hablar por el frío”, expresó al ser cuestionado sobre cómo enfrentaba las bajas temperaturas, además de señalar que no había consumido alimentos en ese momento.

ba0e1bb6-551f-4018-90a4-8abf14a4ca78.jfif

En respuesta al llamado, la unidad 29 de Protección Civil acudió al sitio para valorar sus signos vitales y proporcionarle asistencia inmediata.

Los elementos le entregaron una cobija y una bebida caliente, acciones que permitieron mitigar los efectos del frío y mejorar momentáneamente sus condiciones.

El acto fue destacado como un ejemplo de atención humanitaria hacia las personas en situación vulnerable, especialmente durante condiciones climáticas adversas.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar al número de emergencias 911 a personas que requieran apoyo, a fin de canalizarlas a los servicios correspondientes y prevenir riesgos a su salud o integridad.


Comentarios

Etiquetas:
