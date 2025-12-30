Protección Civil auxilia a hombre en situación de calle: Victoria

Ante las bajas temperaturas provocadas por el frente frío número 25, elementos de Protección Civil del municipio de Victoria brindaron apoyo a Leopoldo Alfaro López, un hombre de 54 años que se encuentra en situación de calle y deambulaba por la ciudad soportando el intenso frío.

El apoyo se otorgó luego de que vecinos de la colonia Tamaulipas alertaran a las autoridades sobre la condición vulnerable del hombre, quien, pese a mencionar que cuenta con familia, permanece sin un hogar fijo.

Durante el contacto con los rescatistas, Leopoldo reconoció las dificultades que enfrentaba para sobrellevar el clima frío y la falta de abrigo y alimento.

“Más o menos, no puedo ni hablar por el frío”, expresó al ser cuestionado sobre cómo enfrentaba las bajas temperaturas, además de señalar que no había consumido alimentos en ese momento.

En respuesta al llamado, la unidad 29 de Protección Civil acudió al sitio para valorar sus signos vitales y proporcionarle asistencia inmediata.

Los elementos le entregaron una cobija y una bebida caliente, acciones que permitieron mitigar los efectos del frío y mejorar momentáneamente sus condiciones.

El acto fue destacado como un ejemplo de atención humanitaria hacia las personas en situación vulnerable, especialmente durante condiciones climáticas adversas.

Autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar al número de emergencias 911 a personas que requieran apoyo, a fin de canalizarlas a los servicios correspondientes y prevenir riesgos a su salud o integridad.

Comentarios