Presidencia ofrece apoyo a Guatemala tras ola de violencia

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno buscará establecer comunicación directa con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para conocer si su administración requiere apoyo tras la declaratoria de estado de sitio por 30 días debido a la violencia generada por grupos criminales.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que cualquier respaldo se dará bajo un estricto respeto a la soberanía guatemalteca y en coordinación con su gobierno, sin decisiones unilaterales.

Descartan refuerzo en la frontera sur

Sheinbaum descartó que, por el momento, se refuercen las medidas de seguridad en la frontera sur de México, pese a los recientes hechos violentos en Guatemala, que incluyeron motines en cárceles y el asesinato de ocho agentes de la Policía Nacional Civil.

“Con respeto a su soberanía, veremos si requieren alguna situación especial, incluso en temas fronterizos”, señaló.

Apoyo para Chile por incendios forestales

En el mismo espacio, la titular del Poder Ejecutivo federal anunció que México también enviará apoyo a Chile ante los incendios forestales que afectan al sur del país, particularmente en la región del Biobío, donde miles de personas han sido evacuadas y trasladadas a refugios temporales.

Reconoció que, aunque se trata de un país distante, la solidaridad internacional es una prioridad ante emergencias de gran magnitud.

Cooperación, no intervención

Finalmente, reiteró que tanto el respaldo a Guatemala como la ayuda a Chile forman parte de la política exterior de cooperación de México, basada en el respeto mutuo y la no intervención, principios que, afirmó, guían la relación con otros gobiernos de la región.

