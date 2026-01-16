Podcast
Nacional

México descarta afectaciones por avisos de EUA en espacio aéreo

A través de un comunicado, la SCT subrayó que el aviso está diseñado exclusivamente para reforzar el cuidado en la navegación y que no impacta a los aeropuertos

  • 16
  • Enero
    2026

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró este viernes que la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) sobre el espacio aéreo del Pacífico es una medida estrictamente preventiva que no conlleva restricciones operativas para la aviación mexicana.

El pronunciamiento del Gobierno Federal surge tras la difusión de cinco avisos (NOTAM) por parte de la FAA, en los que se advierte a operadores estadounidenses sobre una “situación potencialmente peligrosa” en regiones aéreas que abarcan desde el Golfo de California en México hasta Guayaquil en Ecuador.

Clarificación de la SICT

A través de un comunicado oficial, la SICT subrayó que el aviso está diseñado exclusivamente para reforzar el cuidado en la navegación y que no impacta el funcionamiento cotidiano de los aeropuertos ni de las aerolíneas nacionales.

aeropuerto-turistas-pasillos.jpeg

  • Sin restricciones: No existen implicaciones operativas para México ni para sus operadores.
  • Alcance limitado: La autoridad mexicana enfatizó que la FAA solo tiene competencia para emitir disposiciones aplicables a aeronaves y pilotos de Estados Unidos.
  • Antecedentes: La dependencia comparó esta notificación con otras emitidas recientemente para la región del Caribe, las cuales tampoco derivaron en afectaciones para el sector aeronáutico civil.

El origen de la alerta: Actividad Militar

La advertencia de la FAA, que tendrá una vigencia de 60 días (hasta marzo de 2026), menciona posibles "actividades militares" e interferencias en los sistemas de navegación en zonas marítimas del Pacífico.

Expertos sugieren que el aviso responde a la presencia de activos militares estadounidenses en la región, que podrían estar operando con transpondedores desactivados o sin notificaciones previas. Actualmente, EE.UU. mantiene un despliegue naval bajo la operación "Lanza del Sur", enfocada en el combate al narcotráfico.

aeropuertos-eua-cierre.jpg

"La medida es similar a otras decretadas semanas antes y no existe afectación alguna para la aviación civil en México", reiteró la SICT.

Contexto Regional

La vigilancia en el Pacífico y el Caribe se ha intensificado tras eventos recientes de alto perfil, incluyendo la operación "Resolución Absoluta", en la que fuerzas estadounidenses participaron en la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Finalmente, el Gobierno de México aseguró que mantiene una comunicación permanente con organismos aeronáuticos internacionales para garantizar la seguridad operacional en el espacio aéreo nacional en el marco de la cooperación bilateral.


