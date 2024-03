Desmienten supuesto interés de México por pertenecer al BRICS

Luego de que se diera la noticia de que México estaba buscando unirse al grupo de los BRICS, esto fue negado de inmediato por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La cancillería expresó ayer que México sigue con interés el desarrollo del bloque por el peso económico de las naciones que lo conforman, pero rechazó haber solicitado su ingreso.

Detalló que México se mantiene interesado en los intercambios bilaterales con los países miembros.

Afirmó que respecto a las versiones que señalan que México solicitó su ingreso a los BRICS, estas “carecen de fundamento”.

El pasado 8 de agosto de 2023, el mandatario mexicano también fue cuestionado sobre el supuesto interés de México de unirse a los BRICS+, pero rechazó la información y expresó su interés por fortalecer sus relaciones económicas y comerciales con Estados Unidos y Canadá.

El bloque BRICS es una alianza económica, política y social integrada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.

Estas naciones conforman una asociación que busca impulsar la cooperación y la influencia conjunta en asuntos globales, especialmente en cuestiones económicas.

El grupo de naciones tiene como uno de sus objetivos principales potenciar las posibilidades de cada uno de sus miembros a través de, por ejemplo, la asistencia financiera para determinados tipos de proyectos.

📌 En relación a las notas que circulan en diversos medios sobre la supuesta candidatura de México para unirse al grupo de los BRICS en 2024, la @SRE_mx comparte la siguiente información: Deseamos aclarar que dicha afirmación carece de fundamento. 🟢 México no ha solicitado su…

Mexico wants to join BRICS in 2024 pic.twitter.com/6EXyMnXnX0