Destaca Pemex baja histórica de deuda y millonaria inversión

El director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, aseguró que la empresa cerró 2025 con avances financieros y operativos relevantes, además de una ambiciosa cartera de proyectos hacia 2035, enfocados, dijo, en “el fortalecimiento de la soberanía energética en beneficio del pueblo de México”.

Durante su participación en la conferencia matutina de este miércoles, explicó que la estrategia de la petrolera se articula en tres ejes: estabilidad financiera, desempeño operativo y proyectos estratégicos de largo plazo.

Deuda a la baja y pagos récord

Rodríguez Padilla afirmó que la deuda de Pemex, que creció 129% en el periodo neoliberal, ha cambiado de rumbo.

“El resultado es una disminución de $20 mil millones de dólares respecto a 2018. Hoy la deuda financiera es la más baja en los últimos 11 años”, sostuvo.

Añadió que sólo en 2025 se pagaron más de $390 mil millones de pesos a proveedores, gracias a un programa coordinado con Hacienda, Sener y Banobras.

“Esto permitió normalizar la operación y recuperar la confianza de miles de empresas”, señaló.

Destacó además que, por primera vez en más de una década, mejoró la calificación crediticia de Pemex.

“Envía una señal clara a los mercados: Pemex está incrementando su fortaleza financiera, credibilidad y sostenibilidad”, subrayó.

Producción al alza y refinación rentable

En el rubro operativo, el funcionario informó que se logró compensar la declinación de campos maduros y aumentar la producción nacional en más de 122 mil barriles diarios.

El procesamiento de crudo alcanzó 1.5 millones de barriles por día, con refinerías como Tula y Dos Bocas operando hasta en 280 mil y 320 mil barriles diarios, respectivamente.

“El margen de refinación es positivo y promedia 12 dólares por barril. La refinación es un negocio rentable en beneficio del pueblo de México”, afirmó.

Las ventas de gasolinas, diésel y turbosina crecieron casi 8% entre julio y septiembre, equivalente a 81 mil barriles diarios, mientras que otros productos como azufre, coque y asfalto también registraron aumentos significativos.

Petroquímica y fertilizantes en recuperación

Rodríguez Padilla aseguró que Pemex avanza en la modernización de complejos como Cangrejera, Morelos, Pajaritos y Cosoleacaque, además de impulsar cadenas industriales clave.

En fertilizantes, reportó un incremento de 21% en la producción. “Nos estamos acercando a la autosuficiencia y reafirmamos el compromiso de apoyar a los pequeños productores agrícolas”, declaró.

Inversión histórica para 2026

Para el próximo año, Pemex prevé una inversión productiva de $427 mil millones de pesos, 34% más que en 2025. Los recursos se destinarán a exploración, producción, refinación y gas natural.

Entre los proyectos petroleros mencionó Trión, Sama e Imalop, con la meta de alcanzar 1.8 millones de barriles diarios. En gas natural, los campos Ixachi, Bacta y Burgos apuntan a llegar a 4.5 mil millones de pies cúbicos diarios, con miras a superar los cinco mil millones.

“El gas natural es clave para la transición energética y para reducir la huella de carbono”, afirmó.

Apuesta por energías limpias

El directivo presentó también la estrategia del “nuevo Pemex”, enfocada en energías alternativas y sostenibilidad: litio en salmueras petroleras, eólica marina en plataformas del Golfo de México, geotermia en pozos, hidrógeno verde, biocombustibles y captura de carbono.

“Tenemos más de dos millones de toneladas de litio identificadas y en 2026 iniciaremos una planta demostrativa”, adelantó.

Cabe señalar que los proyectos se desarrollan junto con dependencias federales, la UNAM, el Instituto Mexicano del Petróleo y Litio MX.

Al cierre, Rodríguez Padilla resumió que en los últimos años Pemex redujo su deuda, incrementó pagos a proveedores, estabilizó la producción, elevó la refinación de alto valor y aumentó 22% la producción de fertilizantes.

“Con el respaldo de la presidenta, Petróleos Mexicanos se consolida como una empresa pública, fuerte y eficiente al servicio del pueblo de México”, concluyó.

