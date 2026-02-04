Podcast
Nacional

México y Portugal impulsan corredor marítimo estratégico

México y Portugal firmaron un protocolo para crear un corredor marítimo entre Sines y Coatzacoalcos, fortaleciendo el comercio y la conectividad con Europa

  • 04
  • Febrero
    2026

El Puerto de Sines, en Portugal, fue sede de la firma del Protocolo de Ejecución entre el CIIT–Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y la Administração dos Portos de Sines e do Algarve, S.A., con el objetivo de desarrollar un corredor marítimo para el transporte bidireccional de carga y productos energéticos.

El acuerdo fue suscrito por el Vicealmirante Retirado Martín Zepeda Anguiano, director general de la Administración del Sistema Portuario Nacional Coatzacoalcos, y por Pedro do Ó Ramos, presidente de la entidad portuaria portuguesa.

Con este instrumento, los puertos de Sines y Coatzacoalcos quedan formalmente vinculados como puertos hermanos, extendiendo además su alcance al Puerto de Salina Cruz.

La alianza busca fortalecer los lazos de proximidad, diálogo y cooperación bilateral, al tiempo que impulsa el enlace ferroviario a través del Istmo de Tehuantepec y consolida una ruta bioceánica entre México y la Unión Europea.

El corredor marítimo contempla el transporte de carga contenerizada, graneles sólidos o secos, gas natural licuado y otros productos energéticos, lo que permitirá diversificar y dinamizar los flujos comerciales entre ambas regiones.

Este Protocolo se deriva del Memorándum de Entendimiento firmado en 2023, y tiene como propósito generar alianzas estratégicas en áreas clave como comercio exterior, ingeniería, protección ambiental, sustentabilidad, innovación, transformación digital y cooperación técnica.

Modelo portuario sostenible y seguro

Además del intercambio comercial, el acuerdo promueve el intercambio de conocimientos y mejores prácticas, con miras a consolidar un modelo de gestión portuaria seguro, eficiente y sostenible, alineado con los estándares internacionales y los objetivos de desarrollo industrial y logístico.

La firma de este instrumento se inscribe en los esfuerzos coordinados de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Marina–Armada de México, conforme al Convenio Marco de Colaboración suscrito el 28 de octubre de 2025.

Dicho convenio impulsa la promoción internacional de los proyectos estratégicos del Gobierno de México, la modernización de la infraestructura portuaria y el fortalecimiento de la conectividad del país con el mundo.


Comentarios

Etiquetas:
