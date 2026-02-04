Podcast
Nuevo León

Acuerda DIF NL cirugías gratuitas para Capullos y Monarcas

Este pacto reafirma el compromiso a largo plazo de ambas instituciones con el bienestar de la niñez más vulnerable del Estado

El Sistema DIF Nuevo León y el Hospital Christus Muguerza Conchita formalizaron alianza estratégica para brindar atención quirúrgica especializada a niñas, niños y adolescentes de Centros Capullos y Monarcas.

Por medio de este convenio se busca que ambas instituciones establecen las bases para atender a menores referidos por la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado.

Compromisos clave del acuerdo 

Entre los principales compromisos destacan tres: atención médica integral, aportación social, así como gestión y seguimiento.

Con esto se busca que el Hospital Christus Muguerza Conchita proporcione recursos materiales y personal médico de excelencia para realizar diagnósticos y cirugías sin costo alguno, además de proporcionar de manera mensual hasta $250,000 pesos para intervenciones quirúrgicas.

DIF NL agradece compromiso de Christus Muguerza

La directora de la dependencia, Gloria Bazán, agradeció el compromiso al destacar la historia y huella del hospital en la ciudad de Monterrey, así como en su espiritú de servicio y beneficio.

Este ejercicio será supervisado por Alejandro Alberto Morton, gerente de Responsabilidad Social de Christus Muguerza y se extenderá hasta el 15 de diciembre de 2026.

Este pacto reafirma el compromiso a largo plazo de ambas instituciones con el bienestar de la niñez más vulnerable del Estado.

 

 


