Mantienen Fase I de contingencia ambiental en Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer que la medida prevalecería durante las siguientes horas.

Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM



Más información:https://t.co/o2eGaDdlt9 pic.twitter.com/152QL1u81x — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 16, 2026

El organismo aseguró que se mantendrá el sistema anticiclónico en el centro del país provocando estabilidad atmosférica, así como cielo despejados durante la mayor parte del día y viento débil.

Esto provocará, según la CAMe, las condiciones ideales para la acumulación de contaminantes y formación de ozono, dando una muy mala calidad del aire.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer las reestricciones de circulación para esta jornada de lunes.

Conoce las restricciones a la circulación para este lunes 16 de febrero.



Más información: https://t.co/AsmwJbNiH9 pic.twitter.com/JYfEdPysYW — Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 16, 2026

Recomendaciones para la ciudadanía

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente:

Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)

durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas) Evitar hacer actividades cívicas , culturales y de recreo , así como evitar hacer ejercicio al aire libre

, y de , así como evitar hacer ejercicio al aire libre Suspender cualquier actividad al aire libre , organizada por instituciones públicas o privadas

, organizada por instituciones públicas o privadas Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos

los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos No fumar

Mantenerse informados a través de las cuentes oficiales

a través de las cuentes oficiales Evitar el uso de aromatizantes , aerosoles , pinturas , impermeabilizantes o productos que contengan solventes

, , , o productos que contengan Reducir el uso de combustibles en casa

Comentarios