Nacional

Mantienen Fase I de contingencia ambiental en Valle de México

Además, se aplicaron reestricciones a la circulación para esta jornada de lunes, debido a la muy mala calidad del aire presente en la zona

  • 16
  • Febrero
    2026

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer que la medida prevalecería durante las siguientes horas.

El organismo aseguró que se mantendrá el sistema anticiclónico en el centro del país provocando estabilidad atmosférica, así como cielo despejados durante la mayor parte del día y viento débil.

Esto provocará, según la CAMe, las condiciones ideales para la acumulación de contaminantes y formación de ozono, dando una muy mala calidad del aire.

Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer las reestricciones de circulación para esta jornada de lunes. 

Recomendaciones para la ciudadanía

La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente: 

  • Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)
  • Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre
  • Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas
  • Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos
  • No fumar 
  • Mantenerse informados a través de las cuentes oficiales
  • Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes
  • Reducir el uso de combustibles en casa

