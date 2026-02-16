Mantienen Fase I de contingencia ambiental en Valle de México
Además, se aplicaron reestricciones a la circulación para esta jornada de lunes, debido a la muy mala calidad del aire presente en la zona
- 16
-
Febrero
2026
La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.
A través de redes sociales, la dependencia dio a conocer que la medida prevalecería durante las siguientes horas.
Se mantiene la Fase I de Contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) February 16, 2026
Más información:https://t.co/o2eGaDdlt9 pic.twitter.com/152QL1u81x
El organismo aseguró que se mantendrá el sistema anticiclónico en el centro del país provocando estabilidad atmosférica, así como cielo despejados durante la mayor parte del día y viento débil.
Esto provocará, según la CAMe, las condiciones ideales para la acumulación de contaminantes y formación de ozono, dando una muy mala calidad del aire.
Por su parte, la Secretaría del Medio Ambiente dio a conocer las reestricciones de circulación para esta jornada de lunes.
Conoce las restricciones a la circulación para este lunes 16 de febrero.— Secretaría del Medio Ambiente (@SEDEMA_CDMX) February 16, 2026
Más información: https://t.co/AsmwJbNiH9 pic.twitter.com/JYfEdPysYW
Recomendaciones para la ciudadanía
La Comisión Ambiental de la Megalópolis brindó diversas recomendaciones a la ciudadanía mientras se mantengan estos niveles de contaminación en el ambiente:
- Evitar exponerse al medio ambiente durante los picos de contaminación (entre 13:00 y 19:00 horas)
- Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre
- Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas
- Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos
- No fumar
- Mantenerse informados a través de las cuentes oficiales
- Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes
- Reducir el uso de combustibles en casa
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas