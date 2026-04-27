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Coahuila

Analizan en foro perfiles que demanda la industria en Coahuila

Exponentes coincidieron en la urgencia de ajustar los planes de estudio para responder a un entorno laboral en constante transformación

  • 27
  • Abril
    2026

Con el objetivo de alinear la formación académica con las necesidades reales del sector productivo, especialistas, empresarios y académicos participaron en el foro “Perfil de Egreso y Empleabilidad: Retos y Oportunidades en el Contexto Actual”, donde se analizaron los perfiles profesionales que requiere la industria en la región sureste de Coahuila.

El encuentro, organizado por el Comité de Vinculación CAIES de AIERA, reunió a representantes de empresas, instituciones educativas y organismos empresariales, quienes coincidieron en la urgencia de ajustar los planes de estudio para responder a un entorno laboral en constante transformación tecnológica y económica.

Durante el foro se planteó la necesidad de fortalecer competencias técnicas, habilidades prácticas y perfiles especializados que permitan a los egresados incorporarse de manera más eficiente al mercado laboral, particularmente en sectores clave como el automotriz, manufacturero y de servicios.

Entre los participantes destacaron Diego Gándara Cavazos, presidente de AIERA; Xavier Galindo Valdés, de BorgWarner; Juan Carlos Reynoso, director de Saraperos de Saltillo; Yaneth Álvarez, de la UANE; Rodolfo Antonio Domínguez Aranda, de Imperial Auto México; y Raúl Cárdenas Flores, de Mazda.

Los asistentes señalaron que este tipo de ejercicios permiten generar propuestas concretas para mejorar la vinculación entre universidades y empresas, con el fin de formar talento acorde a las exigencias del sector industrial, considerado uno de los motores económicos más importantes del norte del país. 


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