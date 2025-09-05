Cerrar X
Nacional

Destacan reducción de homicidios en León, gira del Primer Informe

La mandataria se dio cita en la capital de Guanajuato para 'rendir cuentas' sobre los avances registrados en la entidad.

  • 05
  • Septiembre
    2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, arribó a la ciudad de León, Guanajuto para marcar el inicio de su gira nacional al rendir su Primer Informe de Gobierno. 

La mandataria fue recibida por la gobernadora panista, Libia Denisse García, quien se encontraba en la Explanada de la Feria de León para dar inicio al evento de "La Transformación Avanza".

Durante su discurso, resaltó el papel de la mujer en la política, al mencionar a la mandataria estatal, como a sí misma como servidoras públicas de México:

"Cuando hubieramos pensado que una presidenta y una gobernadora serían parte de la vida pública. Antes practicamente no había mujeres. solo hombres.

Aseguró que su presencia en el estado es el de "inaugurar una forma de rendirle cuentas al pueblo".

Sheinbaum destacó que el trabajo de la mandataria estatal después de que los registros mostraran que el número de homicidios en Guanajuato disminuyó un 60%. También, mencionó que a pesar de pertenecer a distintos partidos políticos, tienen que unificar fuerzas para gobernar.

"Podemos venir de distintos partidos políticos, pero cuando se trata de gobernar, debemos de gobernar juntas."

Se estima que al menos 8 mil personas se dieron cita en la Explanada para escuchar el mensaje de la presidenta.

El objetivo de esta gira es para celebrar los logros de su administración en cada una de las entidades. 


