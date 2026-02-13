Podcast
Nacional

Alista Federación estrategia para bajar precios de medicamentos

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que Economía y Salud diseñan una estrategia para reducir el costo de medicamentos sin imponer topes

  • 13
  • Febrero
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno trabaja en una estrategia para disminuir el precio de los medicamentos en el país, especialmente aquellos de patente que, reconoció, presentan costos excesivos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, explicó que las secretarías de Economía y de Salud analizan distintos mecanismos para lograr una reducción sin recurrir a controles de precios.

“No se trata de poner un tope a los precios ni mucho menos, sino más bien hablar con las farmacéuticas y con los comercializadores porque sí hay medicamentos con un exceso de costo, sobre todo los de patente”, sostuvo.

Diálogo con farmacéuticas

La mandataria detalló que el enfoque será privilegiar el diálogo con la industria y fomentar mayor competencia en el mercado.

“Lo estamos viendo con Economía y Salud para ver qué mecanismos se promueven para la disminución de los precios”, indicó.

Añadió que parte del análisis incluye revisar las condiciones de competencia, un ámbito que también involucra a la Comisión Nacional Antimonopolio.

Garantizar gratuidad en el sector público

Sheinbaum aseguró que el Gobierno federal mantiene el compromiso de que en centros de salud y hospitales públicos los medicamentos continúen siendo gratuitos.

“Estamos cumpliendo, cada vez mejor, con que todos los centros de salud y hospitales tengan los medicamentos gratuitos”, afirmó.

Reconoció, sin embargo, que muchas personas adquieren fármacos en farmacias privadas o en instituciones médicas particulares, donde los precios pueden representar una carga significativa.

Estrategia en construcción

Por otra parte, adelantó que la propuesta aún se encuentra en fase de análisis y que será presentada una vez que se definan las medidas concretas.

“Es un tema importante, porque deben reducirse los precios de los medicamentos. En su momento veremos qué podemos hacer”, concluyó.

 


Comentarios

Etiquetas:
