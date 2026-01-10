Detienen a tres presuntos extorsionadores en el Centro de CDMX

Como resultado de labores de investigación y de la atención oportuna a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a tres hombres señalados como probables responsables del delito de extorsión en agravio de un comerciante.

Los detenidos fueron identificados como Josué “N”, Johan “N” y Milton “N”.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y gracias a la oportuna atención a una denuncia ciudadana, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Josué "N", Johan "N" y Milton "N", probables responsables del delito de #Extorsión a un comerciante, y recuperaron dinero en… pic.twitter.com/vN6lHX7w4d — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 10, 2026

Aseguran dinero en efectivo

Durante el operativo, los agentes aseguraron dinero en efectivo que presuntamente habría sido obtenido mediante actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, informaron las autoridades capitalinas.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera principalmente en la zona Centro de la capital del país.

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, destacó que la detención fue posible gracias a la denuncia ciudadana y al trabajo de inteligencia de los elementos policiacos.

“Resultado de trabajos de investigación y gracias a la oportuna atención a una denuncia ciudadana, compañeros de la SSC detuvieron a tres probables responsables del delito de extorsión”, señaló.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que continuará con las indagatorias para determinar su situación jurídica.

La SSC reiteró que mantiene acciones permanentes para combatir la extorsión y desarticular células delictivas que afectan a comerciantes y ciudadanos en la capital.

