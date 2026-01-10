Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_10_T134013_616_7b57d7f84d
Nacional

Detienen a tres presuntos extorsionadores en el Centro de CDMX

La SSC-CDMX detuvo a tres hombres señalados por extorsión a un comerciante en la zona Centro; se les aseguró dinero en efectivo

  • 10
  • Enero
    2026

Como resultado de labores de investigación y de la atención oportuna a una denuncia ciudadana, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) detuvieron a tres hombres señalados como probables responsables del delito de extorsión en agravio de un comerciante.

Los detenidos fueron identificados como Josué “N”, Johan “N” y Milton “N”.

Aseguran dinero en efectivo

Durante el operativo, los agentes aseguraron dinero en efectivo que presuntamente habría sido obtenido mediante actividades ilícitas relacionadas con la extorsión, informaron las autoridades capitalinas.

De acuerdo con las investigaciones, los implicados presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera principalmente en la zona Centro de la capital del país.

El titular de la SSC-CDMX, Pablo Vázquez Camacho, destacó que la detención fue posible gracias a la denuncia ciudadana y al trabajo de inteligencia de los elementos policiacos.

“Resultado de trabajos de investigación y gracias a la oportuna atención a una denuncia ciudadana, compañeros de la SSC detuvieron a tres probables responsables del delito de extorsión”, señaló.

Los tres detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), instancia que continuará con las indagatorias para determinar su situación jurídica.

La SSC reiteró que mantiene acciones permanentes para combatir la extorsión y desarticular células delictivas que afectan a comerciantes y ciudadanos en la capital.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Pemex_archivo_e13d9df415
Abandonan a una menor en gasolinera de Tampico
AP_26010566367330_2340cac3b2
Muerte de mujer a manos de agente del ICE desata crisis política
b58b3345_e94c_4cdc_a501_09fecdbe9853_58592c52bc
Hallan sin vida a abuela y nieto en domicilio de San Nicolás
publicidad

Últimas Noticias

Toluca_vs_Monterrey_2026_7e523df549
Rayados vs Toluca: pierden invicto en casa en la era Torrent
G_Wzh3_Nas_A_En_Nx_Q_fe2bf63d71
Chicago logra el milagro y elimina a Packers con remontada épica
AP_26009673300233_a5ae472836
EUA intercepta tercer petrolero venezolano sancionado
publicidad

Más Vistas

clases_frio_suspension_26c6e145d4
Analizan autoridades suspender clases por frente frío
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_1_cc0fd1aebf
Checa qué hacer este finde y los mejores conciertos de 2026
ganado_e1c4083274
Suman $1,000 mdd pérdidas por restricciones de EUA al ganado
publicidad
×