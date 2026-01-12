Podcast
EH_UNA_FOTO_2026_01_12_T134805_652_067e977940
Tamaulipas

Choque en autopista Matamoros-Reynosa deja cuatro muertos

Un choque frontal en la autopista Matamoros-Reynosa provocó la muerte de cuatro personas, entre ellas una menor; dos más resultaron lesionadas

  • 12
  • Enero
    2026

La autopista Matamoros-Reynosa fue escenario de un trágico accidente vial que dejó al menos cuatro personas muertas, luego de un choque registrado la noche del 11 de enero, de acuerdo con información preliminar de las autoridades.

El percance ocurrió a la altura de la curva de acceso al Puente Internacional Los Indios, donde presuntamente una camioneta invadió el carril contrario, provocando un impacto frontal contra dos automóviles que circulaban en sentido opuesto.

Vehículo incendiado y víctimas fatales

Tras la colisión, uno de los vehículos se incendió, dejando atrapados a sus ocupantes. Servicios de emergencia que acudieron al lugar lograron recuperar tres cuerpos del interior de la unidad calcinada, entre ellos el de una menor de edad.

Además, una mujer fue localizada sin vida sobre la cinta asfáltica, por lo que la cifra de víctimas mortales ascendió a cuatro.

De manera preliminar, se presume que la mujer salió proyectada del vehículo durante el impacto.

Lesionados y cierre de la vía

Dos personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales de Matamoros para recibir atención médica. Debido a las labores de extinción del incendio y retiro de los vehículos siniestrados, la autopista fue cerrada durante varias horas en dirección al Puente Internacional Los Indios.

Detención del presunto responsable

El conductor de la camioneta que habría causado el accidente fue detenido por las autoridades. De acuerdo con los primeros reportes, se trataría de un ciudadano estadounidense, originario del estado de Texas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y deslindar responsabilidades.


