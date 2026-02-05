Podcast
Coahuila

Rescatan a joven prensado tras choque con tráiler en Ramos Arizpe

En la camioneta siniestrada viajaba únicamente una persona, mientras que el conductor del tráiler fue detenido por aparentemente realizar una mala maniobra

  • 05
  • Febrero
    2026

Un joven de 22 años fue rescatado con vida luego de quedar prensado al interior de una camioneta tipo pick up tras un accidente vial registrado en el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura del kilómetro 2, a espaldas del aeropuerto Plan de Guadalupe en el municipio de Ramos Arizpe.

rescatan-joven-prensado-ramos-arizpe.jpg

¿Cómo ocurrió este percance?

De acuerdo con información de las autoridades, el percance ocurrió cuando un tráiler realizó una maniobra de retorno y presuntamente le quitó el derecho de paso a la camioneta que circulaba con dirección a Ramos Arizpe, provocando que el vehículo ligero terminara debajo de la caja de la unidad pesada.

rescatan-joven-prensado-ramos-arizpe.jpg

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe realizaron maniobras de rescate para liberar al conductor, quien permanecía atrapado dentro de la camioneta. Tras ser extraído, el joven fue trasladado en código rojo a un hospital privado Saltillo para recibir atención médica especializada.

Autoridades de seguridad informaron que en la camioneta viajaba únicamente una persona, mientras que el conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

rescatan-joven-prensado-ramos-arizpe.jpg

Peritos señalaron que, además de la maniobra del tractocamión, se detectaron huellas de frenado en la carpeta asfáltica, lo que indica que la camioneta también circulaba a velocidad considerable al momento del impacto.

El accidente generó movilización de cuerpos de seguridad y emergencia, así como afectaciones temporales a la circulación en el libramiento, mientras se realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades involucradas.

rescatan-joven-prensado-ramos-arizpe.jpg

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar con precisión las causas del accidente y establecer responsabilidades conforme a la ley.

