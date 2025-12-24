Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
celebra_eua_captura_chapitos_99d7187632
Nacional

Celebra EUA captura de familiares del líder de 'Los Chapitos'

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacó la detención en Jalisco de dos operadores financieros y familiares de Iván Archivaldo Guzmán

  • 24
  • Diciembre
    2025

La detención de dos operadores financieros y familiares directos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Jalisco fue calificada como un golpe clave contra la estructura de "Los Chapitos" por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático subrayó que las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano afectan de manera directa el financiamiento y la capacidad operativa de una de las facciones más poderosas del crimen organizado en el país.

Reconocimiento de Estados Unidos

Ronald Johnson afirmó que estas detenciones “debilitan la capacidad de dañar a nuestras comunidades” y resaltó que los resultados reflejan la importancia de la cooperación bilateral.

“Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá”, expresó el embajador.

cuñado-suegro-chapitos.jpg

Golpe a la estructura financiera

El operativo se realizó el martes en el municipio de Zapopan, donde fuerzas federales capturaron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, así como a Mario Lindoro Elenes, conocido como “El Niño”, suegro del mismo líder criminal.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes catearon dos domicilios relacionados con los detenidos.

Durante los aseguramientos se localizaron bolsas con droga, armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Operativos simultáneos en Sinaloa

De manera paralela, en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, alias “Pollo”, identificado como líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculada a la facción de "Los Chapitos", así como a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela.

Reynoso García contaba con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado. En su captura se aseguraron armas de fuego, droga, equipos de comunicación y un vehículo.

Por su parte, las autoridades federales señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia nacional para desarticular las redes financieras y operativas del narcotráfico.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cunado_suegro_chapitos_f794df6b96
Detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán
marina_1cb5219b88
Semar realiza siete detenciones en operativo en Michoacán
carcel_cena_navidad_capos_8d9fcddd14
Platillos navideños que degustaron capos mexicanos en prisión
publicidad

Últimas Noticias

frente_frio_numero_18_ingreso_este_jueves_a_Nuevo_Leon_2cea07da11
Área Metropolitana vivirá un Año Nuevo con mucho frío
AP_25360070519626_8b950f3b7a
Vikings elimina a Lions al derrotarlos por 23-10; Packers avanza
ef8a2591f537d27927daeefa5010e3e6418228b5w_9a45d544ec
Migrantes celebran Navidad en fronteras de México
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
seguimiento_santa_claus_74cf89b48a
Santa Claus ya recorre el mundo y así puedes seguirlo en vivo
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×