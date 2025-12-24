Celebra EUA captura de familiares del líder de 'Los Chapitos'

La detención de dos operadores financieros y familiares directos de Iván Archivaldo Guzmán Salazar en Jalisco fue calificada como un golpe clave contra la estructura de "Los Chapitos" por el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático subrayó que las acciones emprendidas por el Gobierno mexicano afectan de manera directa el financiamiento y la capacidad operativa de una de las facciones más poderosas del crimen organizado en el país.

Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que 🇺🇸🇲🇽 logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las… pic.twitter.com/6sGkoBYveU — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 24, 2025

Reconocimiento de Estados Unidos

Ronald Johnson afirmó que estas detenciones “debilitan la capacidad de dañar a nuestras comunidades” y resaltó que los resultados reflejan la importancia de la cooperación bilateral.

“Estados Unidos y México logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá”, expresó el embajador.

Golpe a la estructura financiera

El operativo se realizó el martes en el municipio de Zapopan, donde fuerzas federales capturaron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, alias “El 7”, cuñado de Iván Archivaldo Guzmán, así como a Mario Lindoro Elenes, conocido como “El Niño”, suegro del mismo líder criminal.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes catearon dos domicilios relacionados con los detenidos.

Durante los aseguramientos se localizaron bolsas con droga, armas de fuego, cartuchos, cargadores, vehículos de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía y dinero en efectivo.

Operativos simultáneos en Sinaloa

De manera paralela, en Mazatlán, Sinaloa, fuerzas federales detuvieron a Carlos Gabriel Reynoso García, alias “Pollo”, identificado como líder de la célula delictiva “Los Jordán”, vinculada a la facción de "Los Chapitos", así como a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela.

Reynoso García contaba con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por homicidio calificado. En su captura se aseguraron armas de fuego, droga, equipos de comunicación y un vehículo.

Por su parte, las autoridades federales señalaron que estos operativos forman parte de una estrategia nacional para desarticular las redes financieras y operativas del narcotráfico.

Comentarios