Cerrar X
nacional_carlos_manzo_5a4433636d
Nacional

Difunden video de Carlos Manzo y Rubén Moreira previo a su ataque

En la grabación, Manzo asegura mantenerse alejado del crimen organizado mientras Moreira expresa preocupación por su seguridad personal

  • 10
  • Noviembre
    2025

Un video recientemente divulgado muestra una reunión entre el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el diputado priista Rubén Moreira, junto a otras figuras destacadas como el publicista Carlos Alazraki y el exvocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar. En la grabación, Moreira advierte a Manzo: "Cuídate mucho y te vamos a estar todos siguiendo, seguridad personal, no te descuides", enfatizando la preocupación por la seguridad del exalcalde.

Durante la conversación, Manzo expresa su determinación de mantenerse alejado del crimen organizado, afirmando: "Lo más importante", les digo cuando me dicen: "Oye, ¿cómo te cuidas?". A ver, el primer punto, no tener nexos con ellos (con el crimen organizado), es el primer blindaje". Manzo, quien había llegado a la política con un compromiso de transparencia, señala que preferiría no aspirar a otros cargos si eso implicara pactar con el crimen.

Este video ha suscitado un intenso debate sobre la creciente violencia en Michoacán y los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos en un entorno marcado por la criminalidad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_11_T191624_606_2f6b3445c5
Restringen paso en calle Washington por recarpeteo nocturno
Whats_App_Image_2025_11_11_at_7_03_24_PM_c2cadf1830
¿Javier Duarte, con un pie en la calle… o un giro sorpresivo?
Whats_App_Image_2025_11_11_at_4_00_55_PM_0fa7903dfb
Pide voto de castigo a diputados que bajaron recursos a seguridad
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×