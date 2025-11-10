Difunden video de Carlos Manzo y Rubén Moreira previo a su ataque

Un video recientemente divulgado muestra una reunión entre el exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el diputado priista Rubén Moreira, junto a otras figuras destacadas como el publicista Carlos Alazraki y el exvocero de Vicente Fox, Rubén Aguilar. En la grabación, Moreira advierte a Manzo: "Cuídate mucho y te vamos a estar todos siguiendo, seguridad personal, no te descuides", enfatizando la preocupación por la seguridad del exalcalde.

Durante la conversación, Manzo expresa su determinación de mantenerse alejado del crimen organizado, afirmando: "Lo más importante", les digo cuando me dicen: "Oye, ¿cómo te cuidas?". A ver, el primer punto, no tener nexos con ellos (con el crimen organizado), es el primer blindaje". Manzo, quien había llegado a la política con un compromiso de transparencia, señala que preferiría no aspirar a otros cargos si eso implicara pactar con el crimen.

Este video ha suscitado un intenso debate sobre la creciente violencia en Michoacán y los desafíos que enfrentan los funcionarios públicos en un entorno marcado por la criminalidad.

