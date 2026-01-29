Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Sedena_31f4fa107d
Nacional

Sedena envía 1,600 elementos para mejorar seguridad en Sinaloa

Durante su estancia en la zona, estos refuerzos apoyarán con labores de disuasión, prevención y patrullaje, con los que se busca estabilizar la región

  • 29
  • Enero
    2026

Debido a la nueva ola de violencia que golpea el estado de Sinaloa, la Secretaría de la Defensa envió 1,600 elementos para reforzar los operativos contra el crimen organizado en esta región, particularmente en los municipios de Culiacán y Mazatlán.

Estas tropas, donde destacan 90 elementos de fuerzas especiales, compartirán con los otros uniformados federales que se encuentran ya en la zona, donde se encuentra la lucha de poder entre las dos facciones principales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) conodicas como "Los Chapitos" y "Los Mayitos".

En Sinaloa se encuentran integrantes del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerza Aérea y los ya mencionados de fuerzas especiales, quienes a su vez apoyan a la Policía estatal.

Presentará Sedena 'La Gran Fuerza de México' en Reynosa

Durante su estancia en la zona, estos refuerzos apoyarán con labores de disuasión, prevención y patrullaje, con los que se busca estabilizar el tenso ambiente que hay en el Pacífico mexicano.

Sinaloa bajo fuego

Durante las últimas horas se registró un ataque armado en contra de dos diputados de Movimiento Ciudadano, cuando salieron del Congreso en el municipio de Culiacán.

Debido a esto, ambos se encuentran hospitalizados en estado grave y con lesiones que causaron que la legisladora Elizabeth Montoya perdiera uno de sus ojos.

Además, 10 empleados de una empresa minera canadiense fueron reportados como desaparecidos en la comunidad de La Concordia. Pese a que ya comenzaron las indagatorias para dar con su paradero, de momento no se tiene más información al respecto.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_6510_8b96a4e307
Refuerzan Fiscalía de las Mujeres con equipo especial en Coahuila
vinculan_el_botox_con_supuestos_complices_edomex_5426dd8afc
Confiesa 'El Bótox' que él asesinó a líder limonero de Michoacán
ivan_archivaldo_recompensa_cb54baf46e
Mantienen recompensa de US$10 millones por Iván Archivaldo Guzmán
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_01_30_at_6_08_53_PM_3f937f40ae
Jorvenes de la UANL hacen ‘click’ con Fredric Roberts
IMG_5967_988d9d0d57
Videovigilancia en Ramos Arizpe permite detención de 15 personas
85627cfb_8c36_4224_9c64_84e84753be2f_6c1aaa9080
Aprueba Ramos Arizpe estímulos fiscales al transporte público
publicidad

Más Vistas

hunters_2026_empresa_3b8065af2e
Empresa sueca inaugura planta en NL; invierte $190 millones
EH_UNA_FOTO_70be7132c6
¡Inesperado! Rodrigo Aguirre será nuevo jugador de Tigres
sorteo_uefa_champions_353a489745
¿Cuándo es el sorteo de playoffs de la UEFA Champions League?
publicidad
×