Nacional

EUA imputa a 'La Chuta' por trabajar con 'El Chapo' Guzmán

Según autoridades, este presunto criminal trabajó para la organización al suministrar armas de fuego, drogas y diversos delitos relacionados con narcotráfico

  • 03
  • Marzo
    2026

Jesús Omar Ibarra Félix, alias "La Chuta" fue imputado por Estados Unidos por delitos relacionados con drogas, armas y terrorismo.

Un gran jurado federal en Chicago acusó al presunto jefe de una organización criminal oriunda de Sinaloa de participar en los conflictos armados resgitrados en Sinaloa, en apoyo al cartel entonces liderado por Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera.

chapo.png

La Fiscalía estadounidense subrayó que Ibarra Félix no se encuentra detenido, por lo que emitió una orden de arresto en su contra.

Estas son las presuntas acusaciones imputadas contra 'La Chuta'

De acuerdo con la acusación, entre 2016 y 2026 Ibarra Félix suministró ametralladoras a los "Chapitos" y conspiró con ellos y otros para importar metanfetamina y fentanilo desde México hacia Estados Unidos.

Uno de los supuestos cómplices es Fausto Isidro Meza Flores, quien trabajó con el presunto líder criminal en la instalación de la seguridad armada.  Meza Flores fue imputado en 2019 en el Distrito de Columbia y actualmente figura en la lista de los "10 más buscados del FBI".

Además de esto, Ibarra Félix habría fungido como "jefe de plaza", supervisando operaciones de narcotráfico en su región asignada cerca de Ahome.


