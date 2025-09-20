Dueño de pollería y mujer embarazada mueren durante ataque armado

Un violento ataque armado que dejó un saldo trágico: dos personas muertas y una tercera gravemente herida, esto en la colonia El Cantador, en la pollería “Fuent’s”, Irapuato, Guanajuato.

Entre las víctimas se encuentra el propietario del negocio y una trabajadora embarazada. Una segunda empleada fue trasladada de urgencia a un hospital cercano y permanece en estado crítico.

El hecho ocurrió a apenas unos metros de la Secundaria Técnica 32, lo que generó alarma entre estudiantes, padres de familia y vecinos de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron al establecimiento alrededor de las 12:00 horas. El copiloto descendió, ingresó a la pollería y disparó contra quienes se encontraban en el interior. Tras el ataque, ambos huyeron rápidamente, dejando atrás escenas de pánico y confusión.

Comerciantes cercanos y vecinos que presenciaron los hechos llamaron de inmediato al 911 e intentaron brindar ayuda a las víctimas mientras llegaban los servicios de emergencia. Paramédicos de la Unidad de Medicina Táctica confirmaron en el lugar la muerte del propietario y de la trabajadora embarazada, mientras que la tercera víctima fue trasladada por Protección Civil en ambulancia al hospital en estado crítico.

Las autoridades locales iniciaron las investigaciones correspondientes para identificar a los agresores y esclarecer los motivos detrás del ataque. La zona fue acordonada por elementos de seguridad, quienes también recabaron testimonios de testigos y cámaras de vigilancia cercanas al lugar.

