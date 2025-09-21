Ejército asegura laboratorio y 13 áreas de químicos en Sinaloa

Elementos del Ejército mexicano aseguraron 13 áreas de concentración de químicos y un laboratorio clandestino en distintos municipios de Sinaloa, informó este sábado 20 de septiembre de 2025 la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

De acuerdo con la dependencia, los operativos se llevaron a cabo en Culiacán, Elota y Cosalá, tras recorridos de reconocimiento realizados en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), así como la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En los sitios fueron asegurados diversos químicos y utensilios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, entre ellos:

Dos reactores y dos condensadores.

2 mil 460 litros de acetona.

320 litros de ácido clorhídrico.

800 litros de alcohol etílico.

437 litros de precursor químico desconocido.

250 litros de tolueno.

175 kg de sosa cáustica.

40 kg de peróxido sólido.

335 kg de ácido tartárico.

Diversos bidones, contenedores, cubetas y tambos.

Ollas de peltre, jarras, una báscula digital, coladores, mangueras y herramientas de presión.

“Todos los químicos y utensilios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República y debidamente destruidos”, precisó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en un comunicado.

El hallazgo se da en un contexto de creciente violencia en la entidad, que desde septiembre de 2024 vive una ola de enfrentamientos entre las facciones criminales de Los Chapitos y Los Mayos, luego de las detenciones en Nuevo México, Estados Unidos, de Ismael “Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, ocurridas el 25 de julio del año pasado.

