Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA

Autoridades detuvieron este viernes a Armando "N", alias "Delta 1" por su presunta responsabilidad en delitos de alto impacto en el estado de Jalisco.

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de este presunto criminal.

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

En otra acción en Durango,… pic.twitter.com/34MPoC1YQ6 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 19, 2025

Este hombre es acusado de homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

De acuerdo con diversos medios, este hombre fungía como comandante de una célula delictiva vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Operativo conjunto en Duango

También el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, en el estado de Durango.

En dicho despliegue, se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas.

Además, documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.

