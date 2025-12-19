Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Cae_Delta_1_por_homicidio_y_trasiego_de_drogas_en_EUA_c2402ea76c
Nacional

Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA

Durante despliegues conjuntos en Jalisco y Durango dio como resultado la captura de este hombre, quien es identificado como presunto criminal

  • 19
  • Diciembre
    2025

Autoridades detuvieron este viernes a Armando "N", alias "Delta 1" por su presunta responsabilidad en delitos de alto impacto en el estado de Jalisco.

Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA.jpg

A través de redes sociales, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de este presunto criminal.

Este hombre es acusado de homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.  

De acuerdo con diversos medios, este hombre fungía como comandante de una célula delictiva vinculada al Cartel Jalisco Nueva Generación.

Operativo conjunto en Duango

También el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se desmanteló un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, en el estado de Durango.

Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA.jpg

En dicho despliegue, se aseguraron reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas.

Recapturan 'Delta 1' por homicidio y trasiego de drogas en EUA.jpg

Además, documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

piloto_retiene_avion_mexico_7472756823
Piloto retiene avión en Aeropuerto Internacional de la CDMX
Whats_App_Image_2025_12_19_at_4_23_33_PM_7c2ce04c83
Detienen a joven que baleó a adolescente en Monterrey
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T135456_844_a65a78d73f
Choque múltiple deja saldo blanco en autopista Guadalajara-Colima
publicidad

Últimas Noticias

a158178d_722f_4339_857d_4eefdad34c06_7621f444cd
Llaman a senderistas a extremar precauciones en Cerro de la Silla
7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres
EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T113759_987_f1124868e6
Guerreras K-Pop se unen a Snoop Dogg en juegos de Navidad de NFL
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
Entregan_a_La_Manchas_perrita_maratonista_para_su_adopcion_a64fdbf339
Entregan a 'La Manchas', perrita maratonista, para su adopción
rob_reiner_esposa_muerte_626484c2b9
Revelan causa oficial de muerte de Rob Reiner y su esposa
publicidad
×