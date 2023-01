'El Poder Judicial está secuestrado': López Obrador

A tan solo unas horas de que se defina la nueva presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al Poder Judicial, señalando que se encuentra 'secuestrado'.

El mandatario federal arremetió contra los jueces y magistrados, a quienes acusó de corruptos, de servir a los intereses creados e ignorar a los que menos tienen en el país.

“El Poder Judicial está secuestrado como estaba secuestrado el Poder Ejecutivo, va a ser labor hacia adelante liberar el Poder Judicial, que jueces y magistrados y ministros internalicen lo que es la justicia porque parece paradójico o contradictorio pero no tienen claro o no tienen sentimientos, emoción social en favor de la justicia”, señaló.

Agrego que el Poder Judicial también fue eclipsado casi por completo debido al dinero, indicando que hace falta una renovación completa en dicho poder.

Rechaza injerencias en elecciones del nuevo presidente de la Corte.

Tras las críticas lanzadas al Poder Judicial, López Obrador dejó en claro que no tiene ninguna injerencia en la dignación del nuevo ministro de la SCJN.

“No tengo ninguna injerencia de ningún tipo, si yo fuese como piensan mis adversarios, pues quedaría quien el presidente decidiera, pero no es así, no somos iguales no se puede gobernador México sin autoridad moral”, señaló.