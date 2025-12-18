Podcast
Coahuila

'La convivencia debe velar por los menores': Miguel Mery

El presidente del Tribunal Superior llamó a padres y madres a permitir convivencias justas y advirtió sanciones por incumplir acuerdos de custodia

  • 18
  • Diciembre
    2025

Los derechos de los menores deben prevalecer por encima de los pleitos entre padres de familia, quienes deben permitir una convivencia justa durante un divorcio, afirmó el presidente del Tribunal Superior del Estado, Miguel Mery Ayup.

“Yo hago un llamado para que todo se dé en un marco de diálogo, y en un marco de revisar las cuestiones de carácter legal; cada asunto es distinto (…) lo que a nosotros nos interesa como Poder Judicial es que las mamás y papás no se peleen y que puedan dejar que sus hijos convivan… toman a los hijos como rehenes y luego vienen a culpar en algunas circunstancias a la autoridad”.

Mery Ayup dijo que también los abogados tienen que ver en algunos asuntos en los que luego se culpa a los jueces; sin embargo, aclaró que los jueces no son parciales y que cada uno de los casos tiene sus particularidades, por lo que se tiene que abordar de manera individual.

Agregó que el incumplimiento del acuerdo de custodia puede llevar a quien no respeta lo dictado por la autoridad a ser sancionado con apercibimiento, multa o prisión, e incluso con la patria potestad de los menores.

“Hay que hacer un llamado también a las madres para que permitan que los hijos de quienes tienen la custodia tengan las convivencias con sus padres… A veces se generan denuncias falsas con el hecho de quitarle la convivencia a los papás, y llevan esas denuncias penales ante la autoridad”.


