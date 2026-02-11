Elementos de Marina son atacados en 'El limoncito' Culiacán

El secretario de seguridad y protección ciudadana de México, Omar García Harfuch, informó mediante sus redes sociales que elementos de la secretaría de Marina fueron acribillados por elementos de la delincuencia organizada, dicho acto fue registrado en la región de El Limoncito en Culiacán, Sinaloa.

Mientras personal de la Secretaría de Marina @SEMAR_mx realizaba patrullajes de vigilancia en Sinaloa para prevenir delitos en la zona, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Tras repeler la agresión en la comunidad de El… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 11, 2026

Detenciones tras el enfrentamiento

Al finalizar el ataque, elementos de la Marina detuvieron a 9 personas, en donde uno de los delincuentes falleció durante el enfrentamiento.

Los mismos detenidos aún no han sido identificados, por lo que hasta el momento fueron trasladados en espera de su situación jurídica y de la misma forma durante las próximas horas se espera la confirmación de las identidades capturadas.

El ataque inició con un patrullaje de los elementos de Marina sobre la región de El Limoncito en Culiacán, Sinaloa, donde fueron interceptados por elementos de la delincuencia organizada de la región, para posteriormente abrir fuego e iniciar un enfrentamiento.

Aseguran armamento y explosivos del ataque

Después de la balacera entre elementos de la marina y de la delincuencia organizada de El Limoncito, varias armas y artefactos fueron asegurados como granadas, 89 artefactos explosivos, vehículos, armas de alto calibre y además equipo táctico funcional.

Refuerzan seguridad en la zona

Omar García Harfuch también mencionó sobre la seguridad de la región que estará protegida con un dispositivo de seguridad y que los operativos continuarán para dictaminar el motivo, la causa y más detalles sobre este ataque que sacudió a los elementos de la Marina en Culiacán, Sinaloa.

Sinaloa, una ciudad violenta

Sinaloa figura entre los epicentros de la ola de violencia que atraviesa México, su capital, Culiacán, aparece como la sexta ciudad más violenta del mundo, de acuerdo con el ranking elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

Semanas atrás, en el municipio de Concordia, 10 trabajadores mineros fueron privados de la libertad, días después, cinco de ellos fueron localizados sin vida en una fosa clandestina, mientras que otros cinco cuerpos encontrados en el mismo sitio permanecen en proceso de identificación por parte de las autoridades.

El lunes, durante la conferencia presidencial, Omar García Harfuch señaló que, de acuerdo con las primeras líneas de investigación, los mineros habrían sido confundidos con integrantes del grupo criminal ‘Los Mayos’ por una facción rival conocida como ‘Los Chapitos’, organizaciones que mantienen una disputa por el control del narcotráfico en la entidad.

