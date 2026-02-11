Clausuran terraza en Guadalajara tras salto en paracaídas ilegal

El Gobierno de Guadalajara clausuró el área de terraza y bar de un hotel ubicado en la colonia Chapalita, luego de que un paracaidista burlara la seguridad del inmueble para lanzarse desde lo alto del edificio.

El incidente ocurrió la tarde del martes 10 de febrero de 2026, cuando un hombre, cuya identidad no ha sido revelada, accedió al rooftop del lugar y se arrojó desde el piso 41, a una altura aproximada de 215 metros.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales, el sujeto fue interceptado por personal del establecimiento momentos antes del salto.

En las imágenes se escucha a un trabajador advertirle que no podía hacerlo, a lo que respondió de forma desafiante antes de lanzarse al vacío.

El paracaídas se abrió segundos después y el aterrizaje se realizó en las inmediaciones de la Glorieta de la Estampida, conocida como “Las Jícamas”.

Tras tocar tierra, el individuo abordó un vehículo que lo esperaba en la zona y huyó antes de que arribaran las autoridades.

Irregularidades y sellos de clausura

Horas más tarde, inspectores municipales colocaron sellos de clausura en la terraza al detectar deficiencias en protocolos y medidas de seguridad.

En un comunicado, el Ayuntamiento informó que durante la revisión se identificaron irregularidades como falta de filtros de acceso, ausencia de medidas preventivas suficientes y carencias en el manejo de situaciones de riesgo.

El espacio permanecerá cerrado hasta que se acrediten condiciones seguras para su operación.

“Este hecho no es un espectáculo: es una acción que puso en riesgo la vida de quien realizó el salto y de cientos de personas que transitan diariamente por la zona”, señalaron autoridades municipales.

El Gobierno de Guadalajara inició una investigación para identificar al responsable y determinar si contó con apoyo para ingresar con el equipo necesario. Se revisan grabaciones del sistema de videovigilancia C5 y cámaras del propio inmueble.

Especialistas en protección civil recordaron que este tipo de prácticas, conocidas como base jumping, requieren permisos específicos y condiciones técnicas controladas, inexistentes en zonas urbanas de alta afluencia.

De ser localizado, el implicado podría enfrentar sanciones por alteración del orden público y delitos relacionados con la seguridad, que contemplan multas económicas e incluso penas de cárcel.

Mientras continúan las indagatorias, la terraza permanecerá cerrada y el caso ha generado debate sobre los protocolos de seguridad en espacios de gran concentración de personas en la capital jalisciense.

