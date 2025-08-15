Cerrar X
En México, el pueblo manda’: así le responde Sheinbaum a Trump

Tras dichos de Trump de que 'México hace lo que decimos', la presidenta afirmó que la nación decide por sí misma y envió mensaje de soberanía al mundo

  15
  Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionó a los dichos del mandatario estadounidense Donald Trump, quien expresó que “México hace lo que decimos”.

“Y por cierto, para cualquiera que tenga alguna duda, este es un mensaje de México para el mundo: En México, el pueblo manda”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en un video publicado en sus redes sociales, tras encabezar el Día Nacional del Cine en la Cineteca de Chapultepec.

Esta declaración fue debido a que ayer el presidente de Estados Unidos aseguró ayer que “México hace lo que le decimos”. En declaraciones en la Oficina Oval, tras firmar una orden ejecutiva sobre la seguridad social, dijo que “México hace lo que le decimos y Canadá hace lo que le decimos”.

El mandatario republicano señaló, además, que las fronteras de Estados Unidos con ambos países “antes eran horribles”.

Cuestionado sobre la cercanía con China por los aranceles de México, Brasil y Latinoamérica en general, Trump dijo que no estaba preocupado: "No, para nada, pueden hacer lo que quieran. Ninguno de ellos lo está haciendo muy bien, lo que nosotros hacemos en términos de economía, los estamos derrotando, a todos incluida China, nos está yendo mejor que cualquier país del mundo", presumió.


