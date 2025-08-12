En México seguirá el tiempo de mujeres: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México “seguirá siendo tiempo de mujeres”, al inaugurar la décimo sexta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada este martes en Palacio Nacional.

“En México va a seguir siendo tiempo de mujeres y lo digo porque una vez que se conquistan derechos, el pueblo no permite regresiones”, afirmó en un mensaje en redes sociales y durante su intervención en el evento, que reunió a ONU Mujeres, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la expresidenta chilena Michelle Bachelet y líderes regionales.

En Palacio Nacional, recibimos con cariño a la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. En México y en el mundo es tiempo de mujeres. pic.twitter.com/TJZX1cdXjG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) August 12, 2025

Sheinbaum destacó las reformas y programas impulsados desde el inicio de su gobierno, el 1 de octubre de 2024, como la cartilla de derechos de las mujeres, la red de Tejedoras de la Patria y los Centros “Libres” en casi 2,500 municipios.

Asimismo, delineó los ejes del sistema nacional de cuidados, que incluirá la apertura de al menos mil centros de educación y cuidado infantil para facilitar la inserción laboral de madres trabajadoras.

“Es el reconocimiento de la libertad de las mujeres (…) La otra parte fundamental es ir poco a poco avanzando en lo que hoy llamamos el sistema de cuidados”, señaló.

La mandataria también subrayó que el machismo y la misoginia “todavía existen” en México y deben erradicarse, al tiempo que defendió que una mujer no vale menos por dedicarse al hogar.

“Ahora que una mujer llegó a la presidencia de México y comanda las Fuerzas Armadas, no podrá haber regresiones”, concluyó Sheinbaum, en un llamado a fortalecer la dignidad y eliminar estereotipos de género.

