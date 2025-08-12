Cerrar X
Gy_LGRW_1a_UA_Ad_Q0_U_e9c7e17a41
Nacional

En México seguirá el tiempo de mujeres: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inaugura la décimo sexta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe

  • 12
  • Agosto
    2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México “seguirá siendo tiempo de mujeres”, al inaugurar la décimo sexta Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, celebrada este martes en Palacio Nacional.

“En México va a seguir siendo tiempo de mujeres y lo digo porque una vez que se conquistan derechos, el pueblo no permite regresiones”, afirmó en un mensaje en redes sociales y durante su intervención en el evento, que reunió a ONU Mujeres, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la expresidenta chilena Michelle Bachelet y líderes regionales.

Sheinbaum destacó las reformas y programas impulsados desde el inicio de su gobierno, el 1 de octubre de 2024, como la cartilla de derechos de las mujeres, la red de Tejedoras de la Patria y los Centros “Libres” en casi 2,500 municipios.

Asimismo, delineó los ejes del sistema nacional de cuidados, que incluirá la apertura de al menos mil centros de educación y cuidado infantil para facilitar la inserción laboral de madres trabajadoras.

“Es el reconocimiento de la libertad de las mujeres (…) La otra parte fundamental es ir poco a poco avanzando en lo que hoy llamamos el sistema de cuidados”, señaló.

La mandataria también subrayó que el machismo y la misoginia “todavía existen” en México y deben erradicarse, al tiempo que defendió que una mujer no vale menos por dedicarse al hogar.

“Ahora que una mujer llegó a la presidencia de México y comanda las Fuerzas Armadas, no podrá haber regresiones”, concluyó Sheinbaum, en un llamado a fortalecer la dignidad y eliminar estereotipos de género.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

697eb829_0ece_4848_aa30_44e55da68dca_e375035550
Exhortan a invertir en infraestructura cercana al próximo tren
EH_FOTO_VERTICAL_1_4163611053
Alcanza NL reducción histórica de pobreza extrema
EH_CONTEXTO_1_7344ae0a60
Profeco recupera $277 mil para afectados en el AICM
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_13_at_5_20_42_PM_7285062061
Capacitan a policías de Fuerza Civil para el Mundial 2026
tanque_el_fraie_01_2645a3ee76
Agua y drenaje gestiona nuevo tanque de agua para García
Whats_App_Image_2025_08_13_at_4_09_37_PM_46573c6cb9
Baja San Pedro 50% del rezago de expedientes de Desarrollo Urbano
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
b55ce778_3b66_4f8c_baef_76b7aa9193b2_2bb41f97c8
Llama Samuel García a unir esfuerzos por Nuevo León
publicidad
×