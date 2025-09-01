Entre ceremonias y protestas, inicia nueva era del Poder Judicial

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenó conformación: nueve ministros quienes rindieron protesta en el Senado de la República y, posteriormente, en el edificio sede del Centro Histórico de la Ciudad de México, celebraron la sesión solemne de instalación del nuevo pleno.

El acto contó con la presencia de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, integrantes del gabinete federal, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, representantes del Poder Legislativo, miembros de comunidades indígenas e invitados especiales.

La fotografía oficial

La nueva conformación quedó refrendada en el portal de la Corte, donde los ministros electos por voto popular posaron con sus togas para la fotografía oficial, como lo hicieron en su momento sus antecesores.

La imagen se tomó en semanas previas al pie del mural “Las Riquezas Nacionales”, de José Clemente Orozco, que desde 1941 descansa en el edificio sede, una construcción de arquitectura sobria y monumental de estilo Art Déco.

Al centro de la fotografía aparece Hugo Aguilar Ortiz, nuevo presidente de la Corte, quien lució una toga con bordados tradicionales. A su lado posaron las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y María Estela Ríos González.

En la segunda fila, de izquierda a derecha, los ministros Arístides Rodrigo Guerrero García, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo y Sara Irene Herrerías Guerra.

La consagración de los bastones de mando

Fue una jornada intensa para los nuevos integrantes del Tribunal Pleno. Desde las 05:00 horas, al pie de la pirámide de Cuicuilco, al sur de la capital, participaron en una ceremonia de corte indígena en la que fueron consagrados los bastones de mando.

Al acto acudieron el ministro presidente, Hugo Aguilar, acompañado de Lenia Batres, Irving Espinosa, María Estela Ríos, Giovanni Figueroa y Sara Irene Herrerías.

#NoticiasPJF | Así recibieron el bastón de mando las ministras y los ministros electos de la @SCJN pic.twitter.com/XlqZOBN13g — JusticiaTV (@JusticiaTV_MX) September 1, 2025

Comentarios