Liberan a cinco imputados por incendio en tienda de Hermosillo

Cinco de las personas detenidas, y posteriormente los siete imputados en total, por su presunta responsabilidad en el incendio de la tienda Waldo’s en Hermosillo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, recuperaron su libertad luego de que un juez determinara conceder más tiempo a la defensa para revisar el expediente del caso.

La resolución se emitió el 26 de diciembre de 2025, durante una audiencia inicial celebrada en el Juzgado Oral Penal del Distrito 1, la cual se prolongó por más de 12 horas.

El juez consideró que el volumen de la carpeta de investigación impedía avanzar en esa misma sesión a la etapa de vinculación a proceso, por lo que otorgó un plazo de 18 días para que la defensa se impusiera del expediente.

La Fiscalía rechaza el criterio del juez

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) aclaró que la liberación de los imputados no implica su inocencia ni irregularidades en la detención, y anunció que impugnará la decisión judicial, al considerar que el plazo concedido excede lo permitido por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establecen un máximo de 144 horas.

De acuerdo con la Fiscalía, durante la audiencia el debate se centró en aspectos de forma, como la legibilidad de las copias del expediente, pese a que la carpeta original y copias certificadas estaban disponibles en el juzgado.

El Ministerio Público sostuvo que existían condiciones legales para continuar con la audiencia y resolver la situación jurídica de los imputados.

Un caso que conmocionó a Hermosillo

El incendio ocurrió tras una explosión presuntamente causada por un transformador eléctrico instalado de manera irregular dentro del establecimiento, que operaba sin permisos vigentes de Protección Civil desde 2021 y con múltiples deficiencias en medidas de seguridad.

El siniestro dejó un saldo de 24 personas fallecidas, entre ellas menores de edad y una mujer embarazada, además de al menos 12 personas lesionadas.

Los imputados enfrentan cargos por homicidio culposo, lesiones culposas, aborto, daños por incendio e incumplimiento de un deber legal.

Entre ellos se encuentran exfuncionarios estatales y municipales, así como personas vinculadas a la operación y supervisión del local.

Proceso en curso

La FGJES informó que se han librado 25 órdenes de aprehensión relacionadas con el caso, de las cuales siete han sido ejecutadas hasta el momento.

La siguiente audiencia fue programada para el 13 de enero de 2026.

La Fiscalía reiteró que el proceso continúa abierto y que mantendrá su estrategia legal para evitar la impunidad, garantizar justicia a las víctimas y avanzar hacia el esclarecimiento total de los hechos que marcaron una de las tragedias más graves en la historia reciente de Hermosillo.

