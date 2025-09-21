Cerrar X
street_dogs_9b3bdc2584
Nacional

Envenenan a 20 animales en San José Iturbide, Guanajuato

Un envenenamiento masivo de al menos 20 perros y gatos conmocionó a vecinos de la colonia Prados del Rosario, en San José Iturbide, Guanajuato

  • 21
  • Septiembre
    2025

Un envenenamiento masivo de al menos 20 perros y gatos conmocionó a vecinos de la colonia Prados del Rosario, en San José Iturbide, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación, mientras que la gobernadora Libia García Muñoz Ledo condenó el hecho y exigió justicia.

La denuncia fue difundida en redes sociales, donde habitantes mostraron imágenes y videos de los animales sin vida. En uno de los clips se observan tres gatos y un perro muertos sobre la calle, junto a un recipiente con aparente leche.

“Varios animales han sido envenenados; a mí me envenenaron mis gatitos, les aventaron carne y no es la única calle; en todas las demás están los animalitos muertos”, narró una vecina, quien exigió sanción para los responsables.

Ana Lilia Arévalo, titular de Medio Ambiente y Ecología de San José Iturbide, informó que recientemente se reunió con habitantes de la colonia, quienes denunciaron la sobrepoblación de perros y alertaron sobre amenazas de envenenamiento por parte de algunos vecinos.

Tras los hechos, el gobierno municipal anunció que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público.

La gobernadora Libia García Muñoz Ledo se pronunció en redes sociales:

“Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias”.

La mandataria aseguró que dio instrucciones para dar seguimiento puntual al caso:

“En Guanajuato trabajaremos para que la empatía, el respeto a toda forma de vida y la cultura de paz sean principios de nuestra convivencia”.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T131453_288_70baa04253
Tamaulipas registra segunda tasa más baja de víctimas en el país
AP_25265633495077_3299b05197
Google se enfrenta a juicio por tácticas abusivas en publicidad
abc363dd_1b2f_4884_a26d_9d6115465359_5fa979ab4d
Termina este año modernización del SIMA; no hay nuevas estaciones
publicidad

Últimas Noticias

G1etf_Ry_Xk_AAM_25x_6e21982739
Estudiante muere tras ser apuñalado en plantel sur de UNAM
EH_UNA_FOTO_2025_09_22_T163432_181_2ddea45876
Acuerdan fortalecer atención médica en Coahuila
dsbf_0e59570244
Miguel Ángel Camacho gana bronce en Mundial de Para Natación
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_7_fdb7630c86
Débora Estrella fallece en accidente aéreo reportado en García
Whats_App_Image_2025_09_21_at_4_29_42_PM_f540b0b8d6
Hallan narco bodegas en tres municipios del Estado
EH_FALLECIMIENTO_9ba0143f3c
Así recordamos a Débora Estrella; su inicio fue en Azteca Noreste
publicidad
×