Envenenan a 20 animales en San José Iturbide, Guanajuato

Un envenenamiento masivo de al menos 20 perros y gatos conmocionó a vecinos de la colonia Prados del Rosario, en San José Iturbide, Guanajuato.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación, mientras que la gobernadora Libia García Muñoz Ledo condenó el hecho y exigió justicia.

La denuncia fue difundida en redes sociales, donde habitantes mostraron imágenes y videos de los animales sin vida. En uno de los clips se observan tres gatos y un perro muertos sobre la calle, junto a un recipiente con aparente leche.

“Varios animales han sido envenenados; a mí me envenenaron mis gatitos, les aventaron carne y no es la única calle; en todas las demás están los animalitos muertos”, narró una vecina, quien exigió sanción para los responsables.

Ana Lilia Arévalo, titular de Medio Ambiente y Ecología de San José Iturbide, informó que recientemente se reunió con habitantes de la colonia, quienes denunciaron la sobrepoblación de perros y alertaron sobre amenazas de envenenamiento por parte de algunos vecinos.

Tras los hechos, el gobierno municipal anunció que presentará una denuncia formal ante el Ministerio Público.

La gobernadora Libia García Muñoz Ledo se pronunció en redes sociales:

“Nada justifica la crueldad contra los animales. Son seres sintientes, compañeros de vida y parte de nuestras familias”.

La mandataria aseguró que dio instrucciones para dar seguimiento puntual al caso:

“En Guanajuato trabajaremos para que la empatía, el respeto a toda forma de vida y la cultura de paz sean principios de nuestra convivencia”.

