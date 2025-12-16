Sentencian a 14 años a líder del atentado contra Ciro Gómez Leyva

Un juez federal sentenció a 14 años de prisión a Armando Escárcega Valdéz, alias El Patrón, tras declararse culpable de encabezar la célula delictiva responsable del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el 15 de diciembre de 2022.

La condena fue dictada durante una audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el Reclusorio Norte, luego de que el acusado aceptó su responsabilidad en un procedimiento penal abreviado.

Escárcega fue hallado culpable de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada.

Sentencia y multa

El juez Edmundo Manuel Perusquia impuso una pena de 14 años de cárcel y una multa de 45 mil 896 pesos.

Durante la diligencia, el acusado renunció a su derecho a un juicio oral y aceptó la sanción acordada entre la Fiscalía General de la República (FGR) y su defensa.

Con esta resolución, suman 13 los integrantes de la célula criminal sentenciados por el ataque contra el periodista, lo que representa el cierre de una etapa judicial a tres años de los hechos.

Vínculos con el CJNG

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) informó que Escárcega recibió instrucciones de un líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado utilizaba inmuebles en la alcaldía Gustavo A. Madero como centro de operaciones para planear el crimen.

Aunque las sentencias ya fueron dictadas, la FGR señaló que las indagatorias continúan para corroborar las declaraciones del acusado y determinar plenamente la cadena de mando detrás del atentado.

En este caso, la víctima renunció a la reparación del daño. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las investigaciones relacionadas con delitos contra la libertad de expresión.

Comentarios