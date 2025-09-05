Cerrar X
Nacional

Espera México cifra de deportados por redada en armadora

La operación de migración en la planta de baterías del "megasitio de Hyundai" en el condado de Bryan (Georgia) concluyó con la detención de 475 inmigrantes

  • 05
  • Septiembre
    2025

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE, Cancillería), indicó este viernes que aguarda la cifra de connacionales detenidos el jueves en la redada en la planta de Hyundai en Georgia.

En un comunicado, la SRE informó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI) realizó un operativo migratorio en Ellabell, Georgia, y dijo que "las autoridades han señalado que la determinación final de detenidos por nacionalidad continúa en proceso".

Las comunidades inmigrantes surcoreanas e hispanas fueron las más afectadas por la redada sorpresa del jueves a una planta de Hyundai en Georgia, en la que fueron detenidos 475 trabajadores, hasta ahora la más grande durante la actual arremetida del Gobierno de Donald Trump contra la migración ilegal.

Este viernes la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) aumentó el número y precisó que "muchos de ellos" son surcoreanos.

La operación de control migratorio en la planta de baterías del "megasitio de Hyundai" en el condado de Bryan (Georgia) concluyó con la detención de 475 inmigrantes en situación irregular.

Vídeos en las redes sociales muestran a trabajadores sorprendidos y otros corriendo y al parecer algunos se fueron a ocultar en ductos o en zonas boscosas vecinas, tras la irrupción en las instalaciones de Hyundai Motor Group Metaplant America, cerca de Savannah, donde fabrican vehículos eléctricos.

La Cancillería mexicana apuntó que el Consulado General de México en Atlanta "mantiene contacto permanente con las autoridades estadounidenses responsables".

Agregó que funcionarios del Consulado "se desplazaron hoy al Centro de Detención de Folkston, quienes permanecerán en el lugar durante el fin de semana para realizar entrevistas, brindar atención consular y seguimiento individualizado de posibles connacionales detenidos".

La SRE reiteró su compromiso con la protección de todas y todos los mexicanos en el exterior.

Las autoridades que participaron el allanamiento, dirigido por la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de ICE y HSI, señalaron que entre los detenidos hay trabajadores indocumentados y empleados surcoreanos que estaban en Estados Unidos por motivos laborales, de los cuales no se detalló si estaban en situación migratoria irregular.

En la redada participaron también el FBI, la DEA y la Patrulla Estatal de Georgia.


