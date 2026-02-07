México refuerza blindaje para el jaguar en el sureste

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) anunció este sábado la puesta en marcha de una serie de estrategias críticas destinadas a proteger al jaguar (Panthera onca), el felino más grande del continente americano, que permanece bajo la clasificación de especie en peligro de extinción.

El plan busca frenar las amenazas que acechan al felino en el sureste mexicano, centrando sus esfuerzos en la conservación del hábitat, la investigación científica y la educación ambiental para mejorar la coexistencia entre humanos y felinos.

Coordinación en el corazón del territorio jaguar

El pasado 6 de febrero, la Oficina de Representación Estatal (ORE) de la Semarnat encabezó la Reunión del Grupo de Conservación del Jaguar en el estado de Yucatán. Este encuentro reunió a autoridades, científicos y organizaciones civiles con el objetivo de actualizar los protocolos de defensa del animal.

Entre los acuerdos y propuestas clave destacan:

Vigilancia avanzada: Mejora de los procesos de inspección y sistemas de videovigilancia en zonas selváticas.

Cero tolerancia: Intensificación de operativos para erradicar la cacería furtiva y el comercio ilegal.

Censo actualizado: Evaluación continua de la población para medir el impacto de las políticas de protección.

Participación social: Fomento de la colaboración interinstitucional y ciudadana.

Un panorama de contrastes: Crecimiento vs. Desarrollo

A pesar de la presión ambiental, hay señales de esperanza. Según la Alianza Nacional para la Conservación del Jaguar, el tercer censo nacional realizado en 2025 reveló la existencia de 5,326 ejemplares en territorio mexicano, lo que representa un crecimiento del 10% en años recientes.

No obstante, este avance se enfrenta a retos estructurales severos. Organizaciones ambientales han señalado que proyectos de infraestructura estatal, como el Tren Maya, llegaron a clasificar a la especie como "fauna nociva", provocando la fragmentación de corredores biológicos. A esto se suman otros factores críticos:

Expansión de la agricultura industrial. Desarrollo inmobiliario en áreas protegidas. Deforestación acelerada en el sureste.