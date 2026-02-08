Asciende a 1587 los casos de gusano barrenador en Yucatán

El Gobierno del Estado de Yucatán confirmó que el número de casos registrados de gusano barrenador ascendió a 1587 en la entidad.

Con corte del 7 de febrero, autoridades estatales confirmaron que de este número, tan solo 50 permanecen activos.

Ante este panorama, la Secretaría de Desarrollo Rural mencionó que las medidas y accione de control ya fueron reforzadas, así como los servicios de atención, los cuales se brindan de manera gratuita.

Municipios afectados por el gusano barrenador

Entre los municipios que se encuentran los casos activos en animales como perros, vacas y caballos se encuentran:

Mochocá

Umán

Panabá

Cenotillo

Tizimín

Tixkokob

Conkal

Tekax

Kanasín

Muna

Mérida

De estos, tan solo los últimos tres reportan una cifra superior a los dos casos, misma que llega hasta los seis.

¿Cómo detectar la presencia del gusano barrenador?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compartió diversas medidas para detectar si el ganado se encuentra infectado por esta plaga.

Entre las señales se encuentran las siguientes:

Infestación en heridas pequeñas, incluso en picaduras de garrapatas.

Heridas en ombligos de neonatos, castraciones o descornes.

Regiones vulvares o perineales de las hembras.

Los animales infectados tienden a separarse del grupo, muestran signos de depresión, pérdida de apetito y molestias en las heridas.

Aseguraron que sin tratamiento, el ejemplar puede morir durante los próximos siete días debido a la toxicidad e infecciones secundarias.

Una plaga erradicada en 1991 que vuelve a generar alarma

El gusano barrenador fue erradicado en México en 1991 tras campañas prolongadas, sin embargo su reaparición, sumada a la movilización ilegal de ganado desde Centroamérica, obligó a las autoridades a activar nuevamente el dispositivo de emergencia.

Especialistas advierten que para que las medidas sean efectivas, la vigilancia deberá ser estricta y los tratamientos deben estar respaldados científicamente, dado el carácter invasivo y destructivo del gusano barrenador.

Aquí te presentamos la nota completa: México activa alerta sanitaria por gusano barrenador

