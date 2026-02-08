Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
gusano_barrenador_mexico_3a5ca29419
Nacional

Asciende a 1587 los casos de gusano barrenador en Yucatán

Con corte del 7 de febrero, autoridades estatales confirmaron que de este número, tan solo 50 de los casos permanecen activos

  • 08
  • Febrero
    2026

El Gobierno del Estado de Yucatán confirmó que el número de casos registrados de gusano barrenador ascendió a 1587 en la entidad.

Con corte del 7 de febrero, autoridades estatales confirmaron que de este número, tan solo 50 permanecen activos. 

gusano-barrenador-27112024.jpg

Ante este panorama, la Secretaría de Desarrollo Rural mencionó que las medidas y accione de control ya fueron reforzadas, así como los servicios de atención, los cuales se brindan de manera gratuita.

Municipios afectados por el gusano barrenador

Entre los municipios que se encuentran los casos activos en animales como perros, vacas y caballos se encuentran: 

  • Mochocá
  • Umán
  • Panabá
  • Cenotillo
  • Tizimín
  • Tixkokob
  • Conkal 
  • Tekax
  • Kanasín
  • Muna
  • Mérida

De estos, tan solo los últimos tres reportan una cifra superior a los dos casos, misma que llega hasta los seis.

¿Cómo detectar la presencia del gusano barrenador?

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural compartió diversas medidas para detectar si el ganado se encuentra infectado por esta plaga.

Entre las señales se encuentran las siguientes:

  • Infestación en heridas pequeñas, incluso en picaduras de garrapatas.
  • Heridas en ombligos de neonatos, castraciones o descornes.
  • Regiones vulvares o perineales de las hembras.
  • Los animales infectados tienden a separarse del grupo, muestran signos de depresión, pérdida de apetito y molestias en las heridas.

Aseguraron que sin tratamiento, el ejemplar puede morir durante los próximos siete días debido a la toxicidad e infecciones secundarias.

Una plaga erradicada en 1991 que vuelve a generar alarma

El gusano barrenador fue erradicado en México en 1991 tras campañas prolongadas, sin embargo su reaparición, sumada a la movilización ilegal de ganado desde Centroamérica, obligó a las autoridades a activar nuevamente el dispositivo de emergencia.

Reportan 75 nuevos casos de miasis por gusano barrenador en Yucatán

Especialistas advierten que para que las medidas sean efectivas, la vigilancia deberá ser estricta y los tratamientos deben estar respaldados científicamente, dado el carácter invasivo y destructivo del gusano barrenador.

Aquí te presentamos la nota completa: México activa alerta sanitaria por gusano barrenador


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Machu_Picchu_Peru_2018_407b0c9918
Perú subirá tarifa de ingreso a Machu Picchu a partir de mayo
FOTO_2_20cf6109c1
Nuevo CBTIS llegará a Escobedo con respaldo federal
samuel_garcia_2026_881de069d2
Relación con Federación acelera proyectos en Nuevo León
publicidad

Últimas Noticias

inter_trump_bad_bunny_6f56c2a2e2
Super Bowl LX: un 'campo de batalla' político
Whats_App_Image_2026_02_08_at_11_39_22_PM_7fef0c84cf
‘Pinta mejor’ el 2026 para la inversión en México
Whats_App_Image_2026_02_09_at_1_46_39_AM_a199f8fcb5
Caso de Eduardo Gattás llegará al Tribunal Electoral
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_07_at_09_18_02_1ab086f6b7
El origen del nombre de los Seattle Seahawks (Halcones Marinos)
AP_26040067129436_7590659a45
Bad Bunny rompe récord de audiencia en el show de medio tiempo
321f67331d1ea852432ae78bbb8703927ef217ccw_7c2cafa035
Encuentran sin vida a tres mineros desaparecidos en Sinaloa
publicidad
×