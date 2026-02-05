Podcast
Nacional

Detienen al alcalde de Tequila en 'Operativo Enjambre'

El presidente municipal fue detenido junto a tres servidores públicos por aparentemente extorsionar a empresarios de cerveza y tequila locales

  • 05
  • Febrero
    2026

El alcalde de Tequila, Diego Rivera Navarro fue detenido por las autoridades federales junto a tres servidores públicos más, durante diversos cateos en Jalisco. 

De acuerdo con la información compartida por el propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la aprehensión de este presidente municipal corresponde a las acciones efectuadas por el "Operativo Enjambre" para combatir los delitos de extorsión y corrupción.

Elementos de la Defensa Nacional, Marina-Armada de México, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad efectuaron cinco cateos en diversos domicilios, en donde fue encontrado el edil municipal.

Acusaciones contra Rivera Navarro

De acuerdo con fuentes, el alcalde es investigado por su presunta responsabilidad en el manejo de una red de extorsión a empresas cerveceras y tequileras de la entidad, por su supuesto vínculo con una organización criminal oriunda de Jalisco.

Aparentemente, el presidente municipal lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, donde funcionarios públicos extorsionan a empresarios y comerciales locales, además de desviar recursos.

detienen-alcalde-tequila.jpg

Como antecedente, Rivera Navarro fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado en mayo de 2025, por la presentación del grupo musical "Los Alegres del Barranco", luego de que estos últimos proyectaran diversas imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

Identifican a detenidos como servidores públicos

El resto de los detenidos presuntamente se encuentran vinculados con la misma organización criminal y fueron identificados como:

  • Juan Manuel "P", director de Seguridad Pública
  • Juan Gabriel "T", director de Catastro y Predial
  • Isaac "C", director de Obras Públicas

