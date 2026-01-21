EUA acusa por terrorismo a narco'El Sagitario'

Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario o El señor de la Silla, fue expulsado por el gobierno de México hacia Estados Unidos por razones de seguridad nacional y será procesado por una corte federal del sur de California por seis delitos de extrema gravedad, incluidos dos cargos relacionados con terrorismo.

Se trata de la primera ocasión en que un presunto narcotraficante mexicano enfrenta una doble imputación por terrorismo en tribunales estadounidenses.

Terrorismo y narcotráfico

De acuerdo con la acusación complementaria presentada el 16 de enero ante la corte federal, Inzunza Noriega será imputado por proveer apoyo material a una organización terrorista extranjera y por narcoterrorismo, al colaborar con un grupo vinculado al narcotráfico considerado terrorista por las autoridades estadounidenses.

A estos cargos se suman los delitos de empresa criminal continua, equivalente a delincuencia organizada, y tres cargos de conspiración internacional para distribuir sustancias controladas, principalmente fentanilo y sus derivados, en California y otros puntos de Estados Unidos.

Penas que alcanzan cadena perpetua

La gravedad de las acusaciones permite penas de prisión de por vida, e incluso, según fuentes judiciales, superan en severidad a las imputaciones presentadas contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro en casos previos.

El escrito está firmado por el fiscal federal Joshua C. Mellor y fue presentado apenas cuatro días antes de que se concretara el traslado de Inzunza Noriega a San Diego.

Según la acusación avalada por un Gran Jurado, Inzunza Noriega ocupaba un rol de alto mando dentro de una organización criminal aliada del Cártel de Sinaloa.

Aunque el documento no la menciona explícitamente, los elementos descritos apuntan al grupo de los Beltrán Leyva.

Las autoridades señalan que el acusado participó durante años en operaciones ilícitas no solo en México y California, sino también en Guatemala, Panamá, Costa Rica y otros países.

“El Gran Jurado alega un rol de alta jerarquía de Inzunza en una estructura internacional de tráfico de fentanilo y cocaína, con fines económicos y de apoyo a actividades consideradas terroristas”, detalla el documento judicial.

Inzunza Noriega fue detenido el 31 de diciembre de 2025 y, desde entonces, habría continuado bajo custodia hasta su expulsión.

Audiencia inicial sin derecho a fianza

Está previsto que este 21 de enero comparezca ante un juez federal para la lectura formal de cargos y para declararse culpable o no culpable.

La posibilidad de obtener libertad bajo fianza está descartada, por lo que el acusado enfrentará el proceso en prisión preventiva.

Comentarios