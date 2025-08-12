Exdirector de Coatepec Harinas recibe 10 años por extorsión

El Tribunal de Enjuiciamiento en Tenango del Valle condenó a 10 años de prisión a Juan Cruz Solano, exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, por el delito de extorsión en agravio de dos comerciantes, tras su detención en el marco de la Operación “Enjambre”.

Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) demostraron que el 19 de julio de 2024, Cruz Solano, acompañado de dos hombres, interceptó a las víctimas en la colonia Centro de Coatepec Harinas.

Les exigió dinero a cambio de “protección contra grupos criminales” y las amenazó con matarlas si acudían a las autoridades.

El 26 de julio, el exfuncionario volvió a presentarse ante los comerciantes, amenazó con un arma de fuego a uno de ellos y exigió más dinero antes de retirarse con sus cómplices.

Las indagatorias revelaron que formaba parte de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán.

Cruz Solano fue detenido en septiembre de 2024 durante un operativo conjunto de la FGJEM y autoridades de la Mesa para la Construcción de la Paz, derivado de la investigación por la desaparición del comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo, Agustín “N”, y de su escolta, Juan Carlos “N”.

En la Operación “Enjambre”, se identificó la participación de elementos de seguridad pública de varios municipios en delitos de alto impacto y su relación con grupos criminales de Michoacán y Jalisco.

En agosto y septiembre del año pasado fueron capturados también Eulises “N”, director de Seguridad Pública de Acambay; Carlos Alberto “N”, director de Seguridad Pública de Aculco; y Luis Ángel Nicolás Santos, director de Seguridad Pública de Tlatlaya.

Hasta ahora, la estrategia ha dejado 60 detenidos, de los cuales cuatro han recibido sentencia condenatoria.

Entre ellas, las impuestas en julio pasado a Erik Adrián Hernández Mejía, alias “El Tocino” (47 años y seis meses por homicidio calificado), Luis Ángel Nicolás Santos (50 años por secuestro exprés) y Bernabé Rodolfo Rodríguez Pérez (62 años y seis meses por secuestro exprés con fines de robo).

Comentarios