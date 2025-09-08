Explosión de pirotecnia en Teotihuacán, Edomex, deja 28 heridos

La tarde del domingo 7 de septiembre, una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de Teotihuacán, Estado de México, dejó un saldo preliminar de 28 personas lesionadas, de acuerdo con reportes de Protección Civil estatal.

El accidente se originó tras la caída de cuatro abanicos de un castillo de fuegos artificiales que formaba parte del espectáculo de una fiesta patronal en un campo de futbol.

Cabe señalar que el desprendimiento provocó una explosión que sorprendió a los asistentes.

En la localidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de #Teotihuacán, se registró una explosión ocasionada por la caída de cuatro abanicos de un castillo pirotécnico.



De manera preliminar se informa que 28 personas fueron trasladadas para recibir atención médica. pic.twitter.com/gP6lZrTbwR — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 8, 2025

Al lugar acudieron de inmediato Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, además de elementos de la policía local, quienes acordonaron la zona y auxiliaron a los afectados.

Las autoridades informaron que los 28 lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Por su parte, el Gobierno del Estado de México confirmó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

