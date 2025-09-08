Cerrar X
edomex_explosion_be7d77e084
Nacional

Explosión de pirotecnia en Teotihuacán, Edomex, deja 28 heridos

Un accidente con pirotecnia durante una fiesta patronal en San Sebastián Xolalpa, municipio de Teotihuacán, dejó al menos 28 personas lesionadas

  • 08
  • Septiembre
    2025

La tarde del domingo 7 de septiembre, una explosión de pirotecnia en la comunidad de San Sebastián Xolalpa, municipio de Teotihuacán, Estado de México, dejó un saldo preliminar de 28 personas lesionadas, de acuerdo con reportes de Protección Civil estatal.

El accidente se originó tras la caída de cuatro abanicos de un castillo de fuegos artificiales que formaba parte del espectáculo de una fiesta patronal en un campo de futbol.

Cabe señalar que el desprendimiento provocó una explosión que sorprendió a los asistentes.

Al lugar acudieron de inmediato Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides, además de elementos de la policía local, quienes acordonaron la zona y auxiliaron a los afectados.

Las autoridades informaron que los 28 lesionados fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Por su parte, el Gobierno del Estado de México confirmó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

nl_lluvia_inundaciones_d588b5bb0d
Cae en NL en 24 horas lo equivalente a toda la lluvia de agosto
Whats_App_Image_2025_09_08_at_11_03_02_PM_b21363908f
Reconoce Miguel Flores el trabajo de PC ante intensas lluvias
Whats_App_Image_2025_09_08_at_10_40_15_PM_1_fe2dcccb58
Rescatan a tres menores atrapados en el Río Santa Catarina
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_5c3dd3bb2a
Descarta Sheinbaum vínculo entre muerte de marino y huachicol
AP_25252504538354_decdbb64fd
Ford llama a revisión casi 1.5 millones de vehículos
banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
publicidad

Más Vistas

EH_COLLAGE_92_b7601ab992
Congrega Sheiunbaum a morenismo de Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_2025_09_07_T090229_652_9272090139
La actriz Vanessa Kirby ha dado a luz a su primer hijo
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
publicidad
×