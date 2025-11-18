Expresa papa León XIV su deseo de visitar México

El papa León XIV reconoció este martes que desea realizar una gira por América Latina, incluyendo una esperada visita a la Basílica de Guadalupe en México, así como viajes a Argentina, Uruguay y Perú.

El pontífice estadounidense habló brevemente con periodistas a su salida de la residencia de Castel Gandolfo, donde reafirmó su intención de retomar los viajes internacionales una vez concluido el intenso calendario del Año del Jubileo.

El pontífice reconoce una agenda saturada en 2025

León XIV explicó que durante el Jubileo prácticamente cada día está lleno de actividades, lo que impide programar viajes de gran alcance, sin embargo aseguró que a partir del próximo año el Vaticano comenzará a organizar nuevas visitas apostólicas. “Yo encantado de viajar”, dijo con una sonrisa, antes de reiterar su deseo de volver a América Latina.

México y la Basílica de Guadalupe, destino prioritario

Entre los lugares mencionados, el papa destacó su anhelo de visitar la Basílica de Guadalupe, uno de los santuarios marianos más importantes del mundo.

También expresó interés por viajar a Fátima, en Portugal, como parte de su acercamiento a destinos históricos de la fe católica.

Argentina, Uruguay y Perú, también en la mira

León XIV señaló que tanto Argentina como Uruguay permanecen “pendientes” en la planificación vaticana y añadió un contundente “por supuesto” al referirse a Perú.

La relación del pontífice con el país andino se ve reforzada por la presencia del cardenal Robert Prevost, prefecto del Dicasterio para los Obispos, quien vivió más de 40 años en territorio peruano y ha manifestado reiteradamente su deseo de regresar.

Sin confirmaciones oficiales

Por ahora, no existe ningún viaje confirmado a América Latina. La única visita internacional anunciada es el recorrido que León XIV realizará del 27 de noviembre al 2 de diciembre a Turquía y Líbano, dos destinos que su antecesor, Francisco, esperaba visitar sin haber podido concretarlo.

África, otra posibilidad en estudio

En círculos vaticanos también se comenta la posible organización de una gira por varios países africanos, aunque hasta el momento no existe documentación oficial que respalde esta información.

Mientras tanto, el Vaticano continúa evaluando opciones para el calendario 2026, que podría convertirse en el año de mayor actividad internacional del pontífice.

Comentarios