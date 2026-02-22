Febrero 22: la fecha donde cayeron 'El Chapo' y 'El Mencho'

El 22 de febrero volvió a caer como un golpe seco en México. No por una efeméride, sino por una coincidencia cargada de morbo. En esa misma fecha, pero en 2014, fue capturado Joaquín El Chapo Guzmán en Mazatlán. Doce años después, el 22 de febrero de 2026, la historia se dobló sobre sí misma con la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

El Chapo fue detenido con vida en un operativo que lo sacó de un escondite en la costa sinaloense y lo puso bajo custodia sin que mediara un tiroteo público. El Mencho, en cambio, quedó atrapado en un final de otra naturaleza. Reportes coinciden en que fue herido durante la operación en la sierra de Jalisco y murió después, en el traslado aéreo hacia la Ciudad de México, un desenlace que no ocurre en el punto del choque sino en el trayecto, cuando ya se intentaba sacarlo de la escena.

El detalle del calendario hace que el golpe de 2026 no se lea solo como nota dura, sino como señal de época. El 22 de febrero se vuelve una fecha que marca cierres abruptos en la cúspide del crimen organizado, primero con la captura del jefe más famoso del Cártel de Sinaloa y ahora con la caída del líder que convirtió al CJNG en una maquinaria de expansión y terror.

Y al final queda un detalle de calendario que pesa más de lo que parece. El 22 de febrero ya no es solo una fecha marcada por una captura. Ahora también carga una muerte. Una efeméride que, los capos del futuro preferirían no ver jamás en su calendario.

