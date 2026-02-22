Podcast
Nacional

Caos por 'El Mencho' provoca 252 bloqueos en 20 estados

Jalisco fue la entidad en la que se presentaron más bloqueos, con 65, principalmente en carreteras y vialidades urbanas estratégicas

  • 22
  • Febrero
    2026

Después de que las autoridades mexicanas abatieran a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en Jalisco, el Gabinete de Seguridad informó que se registraron un total de 252 bloqueos en 20 estados, de los cuales, hasta las 20:00 horas, cerca del 90% de los bloqueos, 229, fueron desactivados.

En tanto, solo 23 bloqueos se encuentran activos y cuatro cierres parciales.

Fue el estado de Jalisco la entidad en la que se presentaron más bloqueos, con 65, principalmente en carreteras y vialidades urbanas estratégicas.

En Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas se registraron eventos focalizados y bloqueos aislados, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las autoridades.

Tras los bloqueos, el Gabinete de Seguridad señaló mediante un comunicado que se activaron protocolos de atención inmediata, con un despliegue encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Los despliegues se realizaron en coordinación con las instituciones del Gabinete de Seguridad y corporaciones estatales y municipales, con el objetivo de proteger a la población, contener los incidentes y liberar las vialidades afectadas.

Del mismo modo se resaltó que, gracias al despliegue, la mayoría de los bloqueos a nivel nacional han sido retirados.


Comentarios

Etiquetas:
