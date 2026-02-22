'Me duele el alma': Nodal habla sobre la violencia en Jalisco

La violencia en Jalisco y otros estados se intensificó luego de confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, identificado como líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Tras el operativo, se reportaron enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos y negocios en distintas zonas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que los hechos derivaron de un enfrentamiento. Posteriormente comenzaron a registrarse tiroteos en varios puntos del estado y en otras entidades de la República, lo que provocó afectaciones en la movilidad y llamados oficiales para que la población permaneciera en sus domicilios.

Influencers documentan bloqueos y tiroteos

En medio del contexto, múltiples influencers mexicanos difundieron en redes sociales videos y testimonios de los momentos de tensión que vivieron. Algunos mostraron detonaciones a la distancia, vehículos incendiados y vialidades cerradas, principalmente en municipios de Jalisco.

Las publicaciones se viralizaron rápidamente y reflejaron el impacto de los hechos en la vida cotidiana de habitantes y visitantes.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre la violencia?

Ante la situación, el cantante Christian Nodal se pronunció públicamente sobre la violencia en México. A través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que expresó su preocupación por los hechos registrados y envió palabras dirigidas a las personas afectadas.

Su postura se sumó a las reacciones que surgieron en plataformas digitales durante las últimas horas, en un contexto marcado por operativos de seguridad y presencia reforzada de autoridades en distintos puntos del estado.

Continúan operativos de seguridad

Mientras se mantienen desplegadas fuerzas de seguridad en Jalisco y entidades cercanas, las autoridades monitorean las zonas donde se reportaron enfrentamientos y bloqueos con el objetivo de restablecer el orden.

