sheinbaum_pasion_de_cristo_85d40fa9de
Felicita Federación a Iztapalapa por reconocimiento de Unesco

La Unesco declaró la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Sheinbaum celebró el reconocimiento

  • 10
  • Diciembre
    2025

La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa fue inscrita oficialmente en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, un reconocimiento histórico para una tradición con más de 180 años de vida y considerada el mayor viacrucis de México.

El anuncio se formalizó en la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la Unesco, realizada en Nueva Delhi, y fue ampliamente celebrado por autoridades mexicanas.

“Es un reconocimiento muy importante”: Sheinbaum

Desde la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al comité organizador y reconoció el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el proceso.

“Felicitamos al comité organizador, que pone todo su empeño en esta celebración, y agradecemos a Diego Prieto por su apoyo desde el INAH. Es un reconocimiento muy importante para las y los habitantes de Iztapalapa”, afirmó.

Sheinbaum destacó que la declaratoria honra una tradición que ha sostenido su fuerza gracias al trabajo comunitario que se transmite de generación en generación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, calificó el anuncio como un logro colectivo:

“Esta distinción honra la fe, la tradición y la identidad de un pueblo que mueve el corazón de México cada año”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, también celebró la decisión de la Unesco, a la que describió como “un reconocimiento histórico que honra casi dos siglos de tradición, fe, identidad y organización comunitaria”.

Tradición viva y resiliente

Durante la presentación oficial ante el comité, la subdirectora de Patrimonio Inmaterial de México, Edaly Quiroz, subrayó el carácter social y colectivo de la representación.

“La Pasión de Iztapalapa trasciende lo religioso; es un acto de unidad, fe y resiliencia que convoca a miles de personas en un ejercicio colectivo de memoria e identidad”, afirmó.

Cada Semana Santa, los ocho barrios originarios de la alcaldía convierten sus calles en escenarios bíblicos. Tan solo en 2024 se registraron más de 1.4 millones de asistentes.

Cabe mencionar que dicha tradición nació en 1833 como un voto comunitario ante una epidemia de cólera, y desde 1843 se ha representado de manera ininterrumpida.

Con esta inscripción, la Pasión de Iztapalapa se integra a la lista de expresiones mexicanas reconocidas internacionalmente, como la cocina tradicional, el Día de Muertos, el mariachi y el bolero.


