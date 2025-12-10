Podcast
Nacional

Lluvias dejan un muerto y un desaparecido en Tabasco

El frente frío 19 provocó inundaciones, deslaves y aumento de ríos en Tabasco; una persona murió y otra sigue desaparecida

Las fuertes lluvias ocasionadas por el frente frío 19 dejaron un saldo de una persona fallecida y otra más desaparecida en Tabasco, además de afectaciones en municipios como Teapa, Tacotalpa y Jalapa.

Las precipitaciones han provocado el aumento del nivel de los ríos, el desbordamiento de arroyos, anegaciones en viviendas, caída de árboles y deslizamientos de tierra.

Dos personas arrastradas por el río Puyacatengo

Miguel Contreras Verdugo, alcalde de Teapa, informó inicialmente sobre la desaparición de dos personas, arrastradas por la corriente del río Puyacatengo mientras intentaban cruzar con una canastilla.

Elementos de Protección Civil y policía municipal desplegaron un operativo de búsqueda.

La mañana de este miércoles 10 de diciembre, autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de una de las víctimas, mientras continúa la búsqueda de la segunda persona.

El Ayuntamiento de Tacotalpa reportó el incremento en los niveles de los ríos Oxolotán y Amatán, el desbordamiento de un arroyo en la zona Paraíso y un deslizamiento de tierra en la comunidad de Buena Vista. 

También se registró la caída de árboles y otro derrumbe en la carretera Tapijulapa–Oxolotán, lo que complicó la movilidad en la región.

Debido a las condiciones climáticas, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) suspendió temporalmente la operación de las plantas potabilizadoras de Jalapa y Teapa.

También quedó interrumpido el suministro de agua potable en Tapijulapa y Oxolotán, en el municipio de Tacotalpa.

Pronóstico y advertencias

Protección Civil estatal informó que las lluvias disminuirán a rangos ligeros a moderados durante este miércoles 10 de diciembre, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros en La Sierra, Los Ríos, Macuspana, Jonuta y Huimanguillo.

La dependencia advirtió que el arrastre de agua proveniente de zonas altas puede seguir generando afectaciones en la ribera del río Chilapa, de Tepetitán a los Bitzales, y en áreas cercanas al río Usumacinta, en Jonuta.

Pidió a la población mantenerse alerta y tomar precauciones.


