Firma Presidencia acuerdo para reducir jornada laboral a 40 horas

En el marco del Día del Trabajo, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó este 1 de mayo el acuerdo constitucional que da inicio a la reducción de la jornada laboral en México a 40 horas semanales.

Durante su conferencia matutina la mandataria detalló que la medida forma parte de un paquete de reformas orientadas a fortalecer los derechos laborales en el país.

“A partir de hoy vamos a firmar ya el acuerdo constitucional de la jornada de 40 horas”, declaró.

Implementación será gradual hasta 2030

Cabe señalar que el plan contempla una transición progresiva para que empresas y centros de trabajo puedan adaptarse a los nuevos esquemas laborales.

De acuerdo con el calendario aprobado, la jornada se reducirá de manera escalonada:

46 horas en 2027

44 horas en 2028

42 horas en 2029

40 horas a partir de 2030

El año 2026 será considerado como etapa de transición, durante la cual se realizarán ajustes en contratos, turnos y esquemas de pago.

Sin reducción salarial ni pérdida de prestaciones

Uno de los puntos clave de la reforma es que la reducción de la jornada no implicará disminución en los ingresos de los trabajadores ni afectaciones a sus prestaciones.

Para su implementación, será necesaria la modificación tanto de la Constitución como de la Ley Federal del Trabajo.

Actualmente, el artículo 123 de la Constitución establece que la jornada máxima diurna es de ocho horas y la nocturna de siete.

“Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil… La duración de la jornada máxima será de ocho horas”, señala la Carta Magna.

Este marco ha sido la base del esquema laboral de hasta 48 horas semanales vigente hasta ahora.

Certificado para trabajadores agrícolas

Además de la reforma a la jornada laboral, Sheinbaum anunció la firma de un certificado dirigido a trabajadores agrícolas, con el objetivo de regular y dignificar sus condiciones laborales.

Dicha medida busca garantizar derechos como seguridad social, salarios justos y condiciones adecuadas en el campo mexicano.

La jefa del Ejecutivo también adelantó que este mismo día se publicará un decreto para mejorar los ingresos de los trabajadores del Estado.

“Espero que por la tarde podamos publicar un acuerdo… donde todas y todos los trabajadores del Estado van a ganar al menos el salario medio del IMSS de 2024 y sus incrementos por encima de la inflación”, afirmó.

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