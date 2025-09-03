Gobierno de CDMX declara día feriado la inauguración del Mundial

El gobierno de la Ciudad de México declaró este miércoles como día feriado el día de la inauguración del Mundial de 2026, el cual iniciará el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Esta decisión fue anunciada por la alcaldesa Clara Brugada en la presentación de las actividades que se llevarán a cabo en la capital del país.

En conferencia de prensa, la alcaldesa dijo que el 11 de junio se declarará como feriado en la capital para “tener garantía de que la población pueda, en este caso, tener ese día para disfrutar el Mundial”, facilitar la movilidad y reforzar la seguridad.

Como parte de los preparativos, se desplegarán 20,000 integrantes de distintas agrupaciones para las labores de seguridad de la Ciudad de México y se ajustarán los sistemas de transporte público, incluido el Metro, para facilitar los accesos al estadio Azteca, donde será el acto de inauguración y se jugarán cinco encuentros.

Asimismo, se instalarán pantallas gigantes en espacios públicos como la plaza principal, conocida popularmente como el Zócalo, la Alameda Central y el Bosque de Chapultepec para que los aficionados puedan ver los partidos.

